“Hasta las últimas consecuencias”, la defensa del extranjero señalado falsamente de abuso anuncia acciones legales

No se trata de un simple malentendido, que decenas de personas en el norte de Bogotá grabaran una supuesta escena de abuso que dejaba como víctima a un niño y responsable a un adulto, un extranjero que fue capturado horas después.

Ciudadano extranjero no habría abusado de menores en Bogotá: presidente Petro dio detalles en una reciente publicación

Los señalamientos que se hicieron virales a través de redes sociales se convirtieron en una denuncia formal que el abogado Fabio Humar, representante legal del extranjero señalado de los falsos abusos, interpondrá ante las autoridades.

La escena realmente y de acuerdo con la versión del propio menor ocurrió por cuenta de un atasco en su garganta que el extranjero, padre adoptivo de tres niños en Colombia, trató de controlar con una maniobra propia del evento y no de un abuso, como lo dibujaron a través de redes sociales.

“La defensa analizará y presentará las acciones penales a las que hay lugar, sin duda alguna, no solo en contra de personas que hicieron señalamientos falsos en contra de mi cliente, sino aquellas personas que replicaron esta información de manera irresponsable en los medios de comunicación, pero que no quepa ninguna duda de que la defensa de nuestro cliente se va a llevar hasta las últimas consecuencias en estos eventos”, dijo el abogado.

Abogado Fabio Humar abogado del extranjero. Foto: Guillermo Torres - Semana

La escena rápidamente llamó la atención de las autoridades, que trataron de responder al reclamo de los ciudadanos con la equivocada decisión de capturar al extranjero que, luego de revisar la situación, verificar con los médicos e incluso hablar con los menores de edad, se estableció realmente lo que ocurrió.

Hasta el presidente Gustavo Petro se refirió al tema y confirmó que, luego de las acciones investigativas que debieron ocurrir antes de la captura del extranjero, se logró establecer que se trataba de un malentendido que afectó la integridad del ciudadano que llegó a Colombia con su pareja sentimental a completar el proceso de adopción de tres niños.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”, dijo el presidente Petro.

El asunto ahora termina en un enredo para las personas que trataron de incriminar al extranjero en un supuesto caso de abuso contra los niños. La defensa, sumada a la denuncia, presentará elementos de prueba que señalan directamente a los responsables de hacer las incriminaciones injustificadas y ahora ilegales.