ICBF revela nuevos detalles de caso del extranjero y un menor en balcón del norte de Bogotá: “es muy importante aclararlo”

Fabio Humar, abogado del extranjero que se vio inmerso en una polémica, luego de que se viralizara un video de un niño en un balcón de un apartamento ubicado en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, fue puesto en libertad.

Así lo confirmó el jurista Humar en diálogo con SEMANA. “Los tres menores salieron negativos para abuso sexual. Los tres menores dieron una versión consistente de que no hubo abuso. Y la mamá estaba en el lugar de los hechos”, dijo el abogado del extranjero.

Liberan al extranjero capturado tras viralizarse video de un niño en un balcón. “Los tres menores salieron negativos para abuso”

A propósito, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entregó nuevos detalles sobre este caso. La funcionaria confirmó que, según el dictamen de Medicina Legal, no existen indicios de abuso sexual y/o maltrato contra los tres menores de 4, 7 y 15 años que estaban con el extranjero y una mujer en dicho apartamento.

“Esto es muy importante aclararlo por los niños, por todo lo que pasó, y es que está totalmente descartada la violencia sexual con los niños, y como el escenario, el panorama que se pintó en redes está, al momento, descartado completamente", dijo Cáceres en entrevista con Blu Radio.

Cáceres también indicó que el extranjero y una mujer se encontraban en la “última etapa, ya final, del proceso de adopción” de los tres menores.

En cuanto a lo que habría ocurrido en dicho apartamento donde estaba el extranjero con los niños, Cáceres dijo que, según lo referido por la Fiscalía, se presentó un “incidente” con los menores, “con unos elementos con los que estaban jugando. Hubo un conflicto con la niña y bueno, ahí se desata un poco la necesidad de que el niño tome aire, respire”.

La directora del ICBF también se refirió a la versión que da cuenta de que, supuestamente, el menor que apareció en el balcón junto al extranjero, se había atorado.

“No está muy claro un poco el escenario de si hubo atoramiento o si no”, resaltó Cáceres en Blu Radio.

Vale destacar que, este lunes 15 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X sobre este caso.

El jefe de Estado también confirmó que el extranjero, al parecer, no abusó de los menores.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño", dijo Petro en parte de su escrito en X.