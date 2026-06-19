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Del linchamiento social a la solidaridad: el caso del extranjero acusado injustamente en Bogotá

Avanza la recolección de pruebas para identificar a quienes difundieron el falso señalamiento e irrumpieron en el edificio donde residía el estadounidense.

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Redacción Confidenciales
19 de junio de 2026 a las 11:59 p. m.
Fabio Humar, abogado.
Fabio Humar, abogado. Foto: Guillermo Torres-SEMANA/ Cortesía

La comunidad de Usaquén, en Bogotá, se volcó, ahora, a solidarizarse con el estadounidense señalado falsamente de abusar de un menor en el balcón de un apartamento ubicado en esa localidad.

Entrevista
Fabio Humar contó lo que realmente ocurrió entre extranjero y el menor en balcón de Bogotá: dijo qué pasó con el proceso de adopción en el ICBF

El abogado de la víctima, Fabio Humar, le confirmó a SEMANA que ha recibido casi 300 mensajes con las identidades, teléfonos y hasta números de cédulas de quienes ingresaron abusivamente al edificio y llegaron hasta el apartamento, donde residía el extranjero con los tres menores, buscando agredirlo.

También la información de quiénes iniciaron el rumor. Se están revisando las cámaras de seguridad para determinar quiénes fueron los vecinos que alimentaron la especulación y quienes se enfrentarían a acciones penales y civiles que vienen en camino.