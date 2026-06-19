El impresionante video de Cristina Hurtado haciendo el reto de ‘la 21’ en tacones que es tendencia

La presentadora colombiana Cristina Hurtado captó la atención de los televidentes y el jurado del programa A Otro Nivel, de Caracol Televisión, al demostrar su destreza para el fútbol en plena emisión del reality.

Coincidiendo con el ambiente festivo por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la modelo y conductora paisa evidenció una vez más su estrecha relación con la actividad deportiva.

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Durante una de las más recientes galas del concurso de canto, Hurtado decidió sumarse a la fiebre futbolística realizando el tradicional reto de “la 21”, una dinámica que consiste en mantener el balón en el aire mediante dominadas sucesivas sin permitir que toque el suelo.

Lo particular de la ejecución fue que la presentadora afrontó el desafío vistiendo un traje de alta costura y zapatos de tacón alto.

Cristina Hurtado pasó incómodo momento en 'A otro nivel'. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @crisshurtado

Hurtado ejecutó los impactos utilizando los muslos en lugar de los pies, logrando el control del balón ante la mirada de los tres jurados del formato: Pipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander.

La demostración concluyó con un pase orientado hacia el equipo de producción. Tras la maniobra, Santander expresó su asombro en el plató señalando: “Eso es demasiado”.

Esta muestra de coordinación no es un hecho aislado en la rutina de la presentadora. A lo largo de su carrera, Hurtado ha compartido de manera pública su disciplina con el entrenamiento físico y su afición por el balonpié, siendo integrante activa de ‘Artistas Fútbol Club’, un colectivo que reúne a diversas figuras de la farándula nacional para encuentros recreativos y benéficos.

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La respuesta en las redes sociales tras la emisión del capítulo incluyó diversos comentarios de los internautas, quienes destacaron el grado de dificultad que supone dominar un balón con tacones, comparando de forma jocosa la acción con las destrezas de profesionales de la Selección nacional.

Juan Camilo "Cucho" Hernández, jugador de la Selección Colombia. Partido contra Uzbekistan en el arranque Mundial 2026. Fotos: Juan Antonio Sánchez (El Colombiano/Colprensa). Foto: Juan Antonio Sánchez (El Colombiano/Colprensa).

El gesto de la conductora se produce de manera simultánea al debut de la Selección Colombia en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo inició su participación con una victoria 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, gracias a los tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

La agenda del conjunto cafetero continuará el próximo martes 23 de junio, cuando se mida ante la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, buscando asegurar su paso a la siguiente ronda.