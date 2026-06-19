“Yo no quiero vivir así”: Andrea Guerrero estalló contra quienes la tildaron de “borracha” por su eufórica reacción en el Mundial

La reconocida periodista y directora de Win Sports, Andrea Guerrero, desmintió a través de sus redes sociales las versiones que sugerían un presunto estado de embriaguez durante la cobertura previa del partido entre la Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca, el pasado miércoles, 17 de junio. La comunicadora atribuyó su comportamiento a la euforia y a la adrenalina propias del evento deportivo en el marco del Mundial 2026.

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Durante la fase de calentamiento del encuentro disputado en Ciudad de México, Guerrero realizó un recorrido por el terreno de juego junto a su colega Ricardo Henao para el canal RCN.

Tras la emisión, diversos usuarios en la red social X y algunos portales digitales difundieron fragmentos del video, cuestionando la estabilidad y el tono de la presentadora, e insinuando que no se encontraba en condiciones óptimas para la transmisión.

Y esto qué putas es @CanalRCN ah!



Dejen a los muchachos calentar tranquilos, esto no es un partido de esos transmite WIN



DEJEN LA P*** PAYASADA! pic.twitter.com/Jm1VZB19Pd — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 18, 2026

Asimismo, ciertas publicaciones internacionales sugirieron la posibilidad de sanciones por parte de la FIFA; sin embargo, dicha información carece de sustento oficial o pronunciamientos por parte del máximo organismo del fútbol.

Ante el impacto de los comentarios, Guerrero publicó un video en su perfil de Instagram donde rechazó de manera categórica las afirmaciones sobre el consumo de alcohol en sus jornadas laborales:

“No debería tener que aclararlo, pero lo digo una vez: soy profesional, respeto mi trabajo, respeto a mi equipo y jamás saldría a tomar al hacer lo que amo. Mi alegría no invalida mi responsabilidad y mi emoción no me quita credibilidad”, enfatizó.

La comunicadora, con dos décadas de trayectoria, también precisó que su presencia en el centro de la cancha del Estadio Azteca no fue un acto improvisado, sino parte de un servicio regulado al que acceden los medios de comunicación que poseen los derechos de transmisión oficiales del torneo.

Y esto qué putas es @CanalRCN ah!



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La periodista también hizo énfasis en el rol de las mujeres y como cada comportamiento es evaluado y juzgado minusiosamente, hasta el punto de criticarlas fuertemente.

Añadió que tras una larga trayectoria en periodismo deportivo no ha perdido la capacidad de emocionarse: “Muchas veces a las mujeres se nos exige demostrar el doble para que nos crean la mitad (...) Me sentía en mi primer Mundial y agradezco no haber perdido la capacidad de sorprenderme, porque con los años, con la presión, con las críticas y con la exposición, uno podría perfectamente endurecerse, pero yo, yo no quiero vivir así mi trabajo, yo quiero seguir emocionándome" afirmó la directora de Win Sports.

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En su declaración, Guerrero vinculó la situación actual con un episodio ocurrido durante el Mundial de Brasil 2014, cuando enfrentó señalamientos similares. En intervenciones previas en el programa La sala de Laura Acuña, ya había aclarado que en aquella oportunidad su estado físico se debió a un sangrado por complicaciones en su embarazo que derivó en una incapacidad médica de 11 días, y no a conductas asociadas al alcohol.

Andrea Guerrero Foto: @andreaguerreroquintero

Finalmente, la directora de Win Sports planteó un debate sobre los criterios con los que se evalúa el desempeño de las mujeres en el periodismo deportivo:

“A un hombre emocionado se le ve como apasionado, auténtico, entregado, y a una mujer emocionada se le cuestiona. Muchas veces a las mujeres se nos exige demostrar el doble para que nos crean la mitad”, concluyó.