Fabio Humar, abogado del estadounidense falsamente acusado de abuso, no descarta demanda contra la Nación por trino de Petro: “Lamentable”

Fabio Humar, el abogado del ciudadano estadounidense que fue acusado falsamente de abuso sexual contra un menor en Bogotá, dijo que su cliente le pidió que considerara la posibilidad de iniciar acciones legales, incluso contra el país, por un trino que publicó el presidente Gustavo Petro, antes de que fuera liberado.

“Él me ha pedido evaluar todas las acciones que quepan y las vamos a evaluar. Sin duda alguna, vamos a iniciar acciones en contra de las vecinas que les pareció ver lo que nunca sucedió. Si usted ve los videos, no hay forma de interpretar que él estaba haciendo lo que estas señoras dicen. Me ha pedido evaluar acciones contra servidores públicos que replicaron el tuit del presidente. Me ha pedido evaluar acciones contra la nación, intentando reparar un daño”, dijo Humar en entrevista con El Debate de SEMANA.

En el trino, que posteriormente fue borrado, el presidente Petro llamó “pedófilo” al estadounidense y aseguró que era de ultraderecha.

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“El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE. UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos”, publicó Petro en la red social X.

“Muy lamentable un presidente prestarse con esa velocidad para juzgar desde la tribuna más poderosa, que es su cuenta de X. Es la cuenta más poderosa del país, es fuente periodística para todos los periódicos, los noticieros que replican. Eso abre responsabilidad patrimonial de la nación. Y, además, sale a tildarlo de derecha, ¿qué importa la ideología de este señor? Es un ciudadano que goza de la presunción de inocencia”, manifestó el jurista.

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“El presidente encarna la nación y Petro quizá nunca entendió eso. El presidente tiene una dignidad, un ropaje. Cuando él habla, habla la nación. No es un señor que ocasionalmente ocupa un cargo”, agregó.

En relación con las vecinas que denunciaron a su apoderado, el abogado afirmó que entablarían acciones por delitos como fraude procesal, falso testimonio e injuria y calumnia.

“Van a tener que responder. Usted no puede salir impunemente de este tipo de episodios. Usted no puede señalar a una persona de un hecho tan grave”, subrayó.