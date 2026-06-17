Fabio Humar contó lo que realmente ocurrió entre extranjero y el menor en balcón de Bogotá: dijo qué pasó con el proceso de adopción en el ICBF

El pasado domingo 14 de junio se viralizó un video en que aparecía un extranjero junto a un menor de edad, en un balcón de un apartamento ubicado en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén.

Sin pruebas, algunas personas que los grabaron empezaron a señalar erróneamente al adulto de estar presuntamente abusando del menor. Luego, al lugar arribó la Policía y arrestó al hombre, quien luego fue puesto en libertad al comprobarse que todo era falso.

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Ahora, tras los falsos señalamientos que empañaron la imagen y el nombre del ciudadano extranjero que estaba en un proceso de adopción de tres menores con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), su abogado Fabio Humar habló en El Debate de SEMANA.

Para empezar, el jurista Humar detalló que, entre los tres menores que están en proceso de adopción por parte del ciudadano extranjero y su esposa, está una menor de 15 años. Los otros dos son hermanos de la adolescente.

En medio de dicho proceso de adopción con el ICBF, el extranjero y su esposa alquilaron un apartamento en la localidad de Usaquén para compartir con los tres menores.

Mientras estaban todos reunidos en el apartamento, se presentó un altercado entre la adolescente de 15 años y uno de sus hermanos.

“El menor hace una pataleta por un juego brusco con su hermana y el padre hace lo que le han enseñado y es que, cuando hay rabietas y pataletas, debe aislar al menor y llevarlo a un lugar para que se calme, llamarle la atención y tranquilizarlo”, contó Humar en El Debate.

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Para reprender al niño, el extranjero lo llevó al balcón del apartamento. Al otro lado, separados solo por un vidrio, estaban su esposa y los otros dos niños.

Luego, a una residente “le pareció” que el extranjero estaba abusando del niño y empezó a grabarlos. Posteriormente, en cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Acto seguido, algunas personas alteradas por los falsos señalamientos contra el extranjero intentaron sacar al niño del apartamento.

“Vamos a iniciar acciones contra esas personas por tentativa de secuestro. En esas, afortunadamente, llega la Policía y un buen equipo de policías, llega Esmad, llega una tanqueta y se llevan afortunadamente al ciudadano americano, porque de no haber sido así, a ese señor lo hubieran podido matar”, destacó Humar en El Debate.

Después, Medicina Legal constató mediante un examen científico que ninguno de los tres menores había sido abusado, ni maltratado, tal como lo estaban indicando erróneamente en las redes sociales algunos internautas, luego de la grabación de la mujer que reside en el edificio.

Sobre cómo avanza el proceso de adopción que adelantaba el ciudadano americano y su esposa con el ICBF, Humar dijo que este avanza normalmente.

“Los menores están otra vez en manos de Bienestar Familiar, el proceso continúa sin ninguna novedad, aclaradas todas las dudas de que aquí no pasó nada”, señaló el jurista en El Debate.