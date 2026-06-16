Comunidad de Chicó Navarra en Bogotá marchará para pedir disculpas al extranjero señalado erróneamente de abuso infantil

La comunidad de Chicó Navarra, en el norte de Bogotá, anunció una marcha y un acto simbólico para pedir disculpas a Grant Gail, un ciudadano estadounidense de 36 años oriundo de Texas, que fue señalado erróneamente de abusar de un menor de siete años, luego de que las autoridades descartaran indicios de una agresión sexual.

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La decisión fue confirmada por líderes del sector, quienes aseguraron que, tras conocer los avances de las investigaciones, consideran necesario reconocer públicamente que la situación denunciada habría sido interpretada de manera equivocada.

“Hoy, conociendo la verdad de los hechos, manifestamos a la opinión pública y presentamos disculpas a la familia, a la señora, al señor y a sus tres hijos por las molestias que les causamos”, expresó Blanca Cecilia Buitrago, líder comunal del barrio en declaraciones recogidas por La FM, aunque no fue enfática cuando se realizará la movilización.

El caso generó conmoción luego de que vecinos alertaran sobre una presunta situación de abuso que habría ocurrido en un apartamento del norte de la capital. La denuncia provocó la intervención de la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ordenó valoraciones médicas y psicológicas a los menores involucrados.

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Sin embargo, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que las verificaciones realizadas no encontraron evidencia de una agresión sexual. “No entendían español, no entendían inglés. Lo que se encontró es que era una familia que estaba en una situación compleja intentando controlar una crisis de uno de los niños”, señaló.

La funcionaria agregó que “no hay evidencia de abuso sexual” y explicó que las valoraciones practicadas a los menores no permitieron establecer que hubiera ocurrido una agresión de ese tipo.

Según las autoridades, la situación observada desde otros apartamentos habría sido malinterpretada por algunos vecinos, lo que desencadenó la denuncia.

Mientras se espera que la familia pueda seguir con el proceso de adopción de los tres menores (hermanos), la comunidad busca reparar el daño causado a la familia mediante una movilización pública de disculpas.

"No hubo ningún caso de abuso", dijo la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en diálogo con Noticias Caracol en vivo, sobre la situación que se registró en un apartamento del norte de Bogotá este fin de semana.



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