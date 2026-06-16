Golpe a los paseos millonarios en Bogotá: capturan a ocho presuntos miembros de Los Selectivos; así operaban

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Selectivos’, señalada de participar en varios casos de ‘paseo millonario’ en Bogotá.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el grupo estaría involucrado en hechos ocurridos principalmente en la denominada Zona T y otros sectores de rumba del norte de la capital, donde, presuntamente, seleccionaban a sus víctimas para luego despojarlas de dinero, pertenencias y hasta vehículos.

La investigación indica que los procesados cumplían diferentes roles dentro de la organización. Algunos se encargaban de identificar a las víctimas en establecimientos nocturnos, mientras que otros facilitaban el transporte y ejecutaban los robos mediante intimidaciones y agresiones.

Uno de los casos que permitió avanzar en la investigación ocurrió durante la madrugada del 3 de mayo de 2025. Según el ente acusador, un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y abordó un taxi. Durante el recorrido, el conductor habría compartido información sobre el trayecto y poco después el vehículo fue interceptado por otros hombres.

La víctima fue retenida y trasladada hasta el sector de San Cristóbal Sur, donde, de acuerdo con la Fiscalía, fue golpeada y amenazada de muerte para obligarla a entregar las claves de sus cuentas bancarias y aplicaciones móviles. Los delincuentes habrían realizado transferencias, transacciones y compras por cerca de 145 millones de pesos.

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Las autoridades también establecieron que dos de los presuntos responsables se dirigieron posteriormente a la residencia del afectado, donde se apoderaron de un vehículo avaluado en aproximadamente 190 millones de pesos, además de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, elementos valorados en otros 12 millones de pesos.

La víctima, según la investigación, fue abandonada en el barrio Restrepo cerca de 18 horas después de haber sido retenida.

Por estos hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado por los señalados.