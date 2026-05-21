Capturan a alias Cheo, cabecilla de Los Shotas, quien estaría vinculado con el secuestro de dos turistas en Buenaventura, Valle

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca anunciaron este jueves, 21 de mayo, la captura de alias Cheo, presunto cabecilla del grupo delincuencial de Los Shotas, quien estaría vinculado con el secuestro de dos turistas en Buenaventura.

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El sujeto fue capturado junto a otros cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial en diligencias de registro y allanamiento realizadas en coordinación entre Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Valle del Cauca, la Armada Nacional y la Policía Nacional.

Durante los operativos, fueron incautadas dos pistolas, un fusil, munición de diferentes calibres, celulares y una granada.

“La respuesta contundente de la comunidad y la articulación de la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Valle del Cauca, la Armada Nacional y la Policía Nacional permitió la captura de cinco integrantes del grupo delincuencial Los Shotas, entre ellos alias Cheo. Pero lo más importante es que en este momento se recauda todo el material probatorio que conduciría a establecer su implicación en el homicidio y desaparición de los dos turistas en La Bocana”, señaló la brigadier general Sandra Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de uno de los cuerpos. Foto: Screenshot 'x'

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el papel de la ciudadanía y el trabajo articulado de las autoridades frente a estos hechos.

“Hoy más que nunca queremos agradecer profundamente a todos los bonaverenses por defender con valentía la tranquilidad de su municipio, su gente y su turismo. Gracias por apoyar a la fuerza pública y contribuir de manera decidida para lograr la captura de los presuntos responsables del secuestro de dos personas en el sector de La Bocana”, expresó.

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El pasado lunes, se reportó la desaparición forzada de los dos turistas identificados como Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años, y Alexander Valencia, de 44 años, en zona rural del corregimiento de La Bocana.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia, mientras que continúa la intensa búsqueda de Nicolás Valencia.

“Se logró ubicar uno de los cuerpos, siendo identificado como el señor Alexander Valencia Hernández”, señaló la oficial Sandra Rodríguez.

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Ante la gravedad del caso, la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía anunciaron el miércoles una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al joven desaparecido y capturar a los responsables del crimen.

“Hoy más que nunca invitamos a la comunidad bonaverense a colaborar para capturar a estos delincuentes”, agregó Rodríguez.