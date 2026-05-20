El entretenimiento, la cultura, el deporte y el turismo también fueron temas de conversación durante el Foro Cali: la ciudad que se reinventa - Renovación urbana, cultura e innovación para una nueva etapa de ciudad.

“Cali es maravillosa. El reto es que el caleño se coma el cuento y se valore lo que la ciudad es”

Leydi Yojanna Higidio Henao, secretaria de Cultura de Cali; Álex Jaramillo, promotor de Páramo Presenta; Luis Felipe Posso, director de la Maratón de Cali y Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management conversaron sobre cómo estos aspectos se han convertido en motores de activación económica, apropiación ciudadana y posicionamiento nacional e internacional para la ciudad.

Jaramillo inició su intervención diciendo que lo atractivo de Cali es su cercanía con el eje cafetero y su diversidad cultural. “Una agenda es la que genera industria, esa es la idea. Queremos varios eventos al año y tenemos giras muy importantes en las que Cali será protagonista”.

Sobre deporte, Posso explicó que el éxito de la Maratón Cali tiene que ver con la unión entre los diferentes sectores. “En la edición pasada tuvimos cerca de 20.000 corredores de 49 países, es uno de los eventos que más turistas atrae. Sin el apoyo de un alcalde que creyó en el evento, hubiera sido imposible”.

Higidio por su parte indicó que en 2024 visitaban Bogotá para convencer a los empresarios de entretenimiento que pusieran sus ojos en Cali. “El trabajo en equipo y hablar de inversiones público privadas alrededor del bienestar de la gente ha sido un aspecto clave”.

Leydi Yojanna Higidio Henao, secretaria de Cultura de Cali Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En cuanto a economía cultural, Ballén puntualizó que el entretenimiento en el país ha jalonado la economía y seguirá siendo así. “El peso que tiene el entretenimiento en la economía de Cali está en un 3 % y puede seguir creciendo”. Además reiteró que este ramo beneficia directamente el turismo, la gastronomía y el comercio.

Sobre los esfuerzos de ciudad, Higidio puntualizó en que han hecho un trabajo con todos los sectores y teniendo en cuenta a los habitantes de la ciudad. Ballén en esa línea dijo que Cali tiene la capacidad para ser sede de grandes eventos para dinamizar la economía.

Por otro lado, Posso dijo que marcas como Nike y LATAM “ponen más de 1 millón de dólares en la Maratón de Cali, lo que demuestra el potencial”. Jaramillo en esa línea dijo que “lo que está pasando demuestra que si se puede y que hay que creer”.

Cali llega a Bogotá para mostrar su transformación urbana, cultural y de innovación. Siga la transmisión en vivo

La secretaria de cultura finalizó su intervención diciendo que es clave continuar con sus tradiciones. “Si las nuevas generaciones no crecen bailando salsa, perdimos”. También dijo que la inversión debe estar presente en la formación e invitó a empresarios y promotores a apostar por Cali.