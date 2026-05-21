Este jueves, 21 de mayo, se registran varios bloqueos en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, por parte de algunos transportadores, lo que ha causado, desde las 5:00 a. m., complicaciones en la movilidad para miles de caleños.

Protestas de transportadores paralizan varios puntos de Cali este jueves 21 de mayo

Por esta razón, el alcalde Alejandro Eder se ha pronunciado, tanto a través de sus redes sociales como por medio de un video. En ambas declaraciones, el mandatario sostiene que “mantiene la disposición al diálogo frente a las preocupaciones del gremio transportador, pero exigimos que las protestas se desarrollen sin bloquear las vías”, ya que esto afecta gravemente a la ciudadanía.

Adicionalmente, fue crítico de la toma de la malla vial, manifestando que “nosotros llevamos varios días hablando con ellos, escuchando sus preocupaciones y estamos abiertos al diálogo, pero no cedemos ante las vías de hecho. Esto no es aceptable”.

Como primera medida, el alcalde ordenó a la fuerza pública actuar para hacer el levantamiento de los bloqueos, enfatizando que “actuarán dentro del marco de la ley”.

“A Cali se respeta. Estamos abiertos al diálogo, pero no permitiremos las vías de hecho”, concluyó en el video compartido por la Secretaría de Movilidad. En redes compartió un mensaje similar: “La ciudad merece respeto, orden y soluciones construidas sin presión sobre los derechos de los demás caleños”.

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Desde la Secretaría de Movilidad de Cali precisaron que trabajan en el monitoreo de lo que ocurre en las diferentes vías de la ciudad. Duvier Ossa, desde el centro de gestión de la dependencia, confirmó que desde tempranas horas se registran bloqueos parciales en varios puntos estratégicos de la capital del Valle del Cauca.

Por esa razón, se confirmó la primera reapertura de un carril en el sector del CAM para permitir el flujo vehicular y facilitar la movilidad en el sector. Sin embargo, fueron claros en decir que los “agentes de tránsito realizan regulación y desvíos en la zona. Se recomienda circular con precaución y tomar vías alternas”.

Así se ven algunas calles de Cali, a las 8 de la mañana de este jueves, 21 de mayo, por los bloqueos en varias partes de la ciudad, incluido el CAM. Foto El País Foto: El País

Por otra parte, Tito Garzón, jefe de la Oficina de Control de la Operación del MIO, dio un primer parte de las afectaciones que se están presentando en la operación del sistema masivo:

“Algunos buses y conductores del sistema de transporte colectivo de la ciudad realizan bloqueos en diferentes puntos, como son Menga, Zameco, Paso del Comercio, el Puente de la Octava y el sector del Campo. Estos bloqueos afectan la operación del sistema, donde las rutas que transitan por estos sectores tienen que desviarse. Así como también la suspensión de rutas alimentadoras del sector de Zameco y del sector del Puente del Comercio”.

“Las rutas que circulan por El Campo presentan desvíos porque no tenemos paso. Este bloqueo también afectó la salida de los buses del Patio de Blanco y Negro, por lo cual vamos a tener algunas demoras y afectaciones en el servicio debido a que no pudo salir en totalidad toda la ruta del sistema. Cualquier novedad que suceda la estaremos informando”, complementó.