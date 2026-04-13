Los cinco días de bloqueos en Santander que se han convertido en un calvario: pérdidas millonarias y toda una región paralizada

Un gran caos han desatado los cinco días de bloqueos en el departamento de Santander por parte de los campesinos, quienes protestan por el alto costo del predial. Estas manifestaciones han generado gran traumatismo, tanto que el aeropuerto de Bucaramanga tuvo que dejar de operar y el gobernador Juvenal Díaz Mateus tuvo que colocar a disposición el helicóptero del departamento para trasladar a los operadores aéreos y todo el personal necesario para reabrir las operaciones.

Transporte de carga está en apuros por bloqueos derivados de protestas al alza del impuesto predial

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, hay pérdidas irreversibles en Santander, pues son cerca de $120.000 millones diarios, afectando el abastecimiento, el empleo, la prestación de servicios esenciales y la competitividad del departamento.

“Desde la Alianza por Santander hacemos un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo. El departamento no puede seguir detenido”, indicaron.

De igual manera, dieron a conocer lo que pasa con el transporte aéreo: “Presenta una reducción del 44 % en pasajeros, con cerca de 14,000 personas afectadas y más de 120 operaciones canceladas, profundizando el aislamiento y la parálisis económica”, indicaron desde Alianza por Santander.

También precisó que: “Esta situación ya obligó a desechar cerca de 800 millones de pesos en frutas y verduras, y en los próximos días podrían perderse otros 400 millones de pesos en alimentos perecederos y 150 millones de pesos en huevos, afectando directamente a comerciantes y consumidores”.

Se suspenden los bloqueos en Santander, aunque el paro continúa. Estos fueron los acuerdos a los que llegaron

Bloqueos en el sector del barrio El Palenque, en la via que comunica Bucaramanga con el Aeropuerto Internacional Palonegro. Foto: Liliana Rincón

Asimismo, Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, reiteró el llamado urgente al levantamiento de los bloqueos: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”.

Algunos de los bloqueos en Santander son:

San Gil – Pinchote (El Cucharo): bloqueo en la Ruta 45.

Sabana de Torres (Bloqueo en el sector de La Gómez)

El Playón (Bloqueo sector El Resodo)

En Lebrija, los bloqueos están en la Vía a Barrancabermeja, Vía a la Costa, Vía a Norte de Santander. Asimismo, se conoció que los manifestantes mantienen un corredor humanitario, con paso de ambulancias, vehículos oficiales, transporte de alimentos y demás usuarios, pero son muy lentos lo que ha provocado este caos.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, dijo por medio de la red social X, que el impacto de estos bloqueos es impresionante para la economía.

“Los bloqueos en vías están afectando el abastecimiento de pollo y huevo en el país. 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo no han podido ser movilizados, además de cancelaciones en exportaciones. Es fundamental garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos”, explicó.