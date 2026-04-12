El paro en Santander por el aumento en los avalúos catastrales completó cerca de cuatro días de bloqueos continuos, dejando una fuerte afectación en la movilidad y el abastecimiento en varias zonas del departamento.

Llamado urgente del gobernador Juvenal Díaz a Petro por bloqueos viales en Santander; en jaque el aeropuerto de Palonegro

Las protestas, que iniciaron el pasado 9 de abril, rápidamente escalaron con cierres viales estratégicos que impactaron corredores clave y encendieron las alertas entre autoridades y ciudadanos.

Durante las jornadas más críticas, entre el 9 y el 11 de abril, se registraron interrupciones en el transporte de alimentos, combustible y otros insumos básicos, lo que generó preocupación por un posible desabastecimiento.

Municipios y vías principales permanecieron bloqueados por horas, mientras transportadores, campesinos y distintos sectores sociales exigían una respuesta por el incremento en los cobros derivados de los nuevos avalúos.

Nuevo accidente de bus intermunicipal, esta vez en Norte de Santander

Aunque hacia el tercer día comenzaron a abrirse espacios de diálogo entre manifestantes y autoridades, las afectaciones acumuladas evidenciaron la magnitud de la protesta.

El paro no solo puso en jaque la logística del departamento y también dejó en el centro del debate la implementación de las políticas catastrales y su impacto económico en la región.

Tras tres días de bloqueos fuertes, se llegó a un acuerdo entre los líderes del paro campesino en la mesa de negociación liderada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y los voceros de los entes territoriales.

Pero la decisión de suspender el paro se dio posterior a una llamada con el director de IGAC, Gustavo Marulanda.

El día de mañana, lunes 13 de abril, Díaz viajará a acompañar a los campesinos a una mesa de diálogo que se llevará a cabo sobre las 10:00 a.m. en Bogotá. Para esto se autorizó el traslado de seis líderes de Lebrija para que participen en la discusión nacional.

Lo anterior, con el objetivo de ver de qué manera pueden ajustar o solucionar la inconformidad frente al alza en sus avalúos catastrales.

Lujoso hotel de reconocida actriz colombiana habla por primera vez de su cierre, tras el homicidio de alias el Patrón

En la reunión en la capital estarán seis voceros principales de la protesta y se acordaron dos puntos específicos:

Suspender los bloqueos en las vías del departamento de Santander.

del departamento de Santander. El Gobernador viajará el día lunes 13 de abril a Bogotá para acompañar a los campesinos, con el objetivo de solucionar el incremento en los avalúos catastrales.

Sin embargo, fueron reiterativos en que, en caso tal de que el gobierno no acepte la petición de derogar la resolución, volverán a bloquear las vías.

“Por ahora el Ejército Nacional y la policía nos garantizan los puestos donde estamos haciendo la detención de vehículos y mantenemos el punto de paro. Quedarían 3 puntos de bloqueo, pero no hay restricción de paso vehicular”, explicó uno de los líderes del paro en diálogo con Noticias Caracol.