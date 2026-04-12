Este sábado, las Fuerzas Militares de Colombia, en colaboración con la Policía Nacional, dieron un duro golpe contra el frente Javier Cáceres del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), más conocidos como Los Pachenca.

De acuerdo con la Décima Brigada del Ejército Nacional, el ataque afectó el 75 % de la organización al margen de la ley al neutralizar toda la estructura de seguridad y apoyo de alias Naín, presunto cabecilla de este grupo.

En el operativo se incautaron armas de largo y corto alcance, camionetas y motos que servirían como herramientas para llevar a cabo sus objetivos ilícitos a nivel regional y de país.

En medio de la operación hubo varios uniformados heridos que fueron evacuados y llevados al Hospital Militar, y exactamente nueve bajas en el grupo ilegal.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este domingo por medio de un comunicado que finalizó el abordaje de los cuerpos y que fueron plenamente identificados.

“Todos corresponden a personas de sexo masculino, entre ellas un menor de edad. El Instituto informa a los familiares y allegados que la entrega de los cuerpos se realizará dentro del debido proceso que corresponde a la Fiscalía de Justicia Penal Militar”, explicó.

Lujoso hotel de reconocida actriz colombiana habla por primera vez de su cierre, tras el homicidio de alias el Patrón

Igualmente, la institución aseguró que en el proceso fueron partícipes cuatro equipos del Magdalena y del Atlántico y que aplicaron el Protocolo de Minnesota.

De acuerdo con medios locales, estos serían seis nombres de nueve de los occisos:

Gian Carlos Ramos Brito, de 27 años, de Riohacha.

de Riohacha. Sergiño Andrés Ojeras García, de 20 año s, oriundo de la misma ciudad.

s, oriundo de la misma ciudad. Sneider Fuente Balcázar, de 38 años, también de Riohacha.

también de Riohacha. Carlos Andrés Sánchez Mendoza, de 28 años, de Ciénaga.

de Ciénaga. Alan Salin Romero Fragozo, de 17 años, procedente de Riohacha.

procedente de Riohacha. Johimar Enrique Miranda Brito, de 31 años, de Maicao.

Cabe mencionar que la tensión en esta parte del territorio nacional incrementó después del asesinato del exconcejal y líder social de la región Edilbert Nicolás Moscote Freila, el 5 de abril de este año.

Se conocen escabrosos detalles del triple feminicidio en Bogotá

De acuerdo con Indepaz por medio de una publicación: “Edilbert Moscote era un reconocido líder social y político, quien fue electo como concejal en el periodo 2020-2023 por el Partido Liberal en el municipio de Dibulla, La Guajira”.

De acuerdo con la organización, hombres armados que se transportaban en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones a Moscote, quien se desplazaba por el barrio El Poblado, en el corregimiento de La Punta de los Remedios, La Guajira.