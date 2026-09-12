Presunto ladrón entró a una vivienda en Bogotá, se lanzó al techo de otra para huir y terminó llevándose una sorpresa

La Policía Metropolitana de Bogotá les sigue haciendo frente a los delincuentes en la ciudad. En las últimas horas, un sujeto ingresó a una vivienda en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy, en complicidad de otros individuos.

Ya en el interior de la vivienda, los delincuentes golpearon a un adulto mayor, le hurtaron un dinero, entre otros elementos de valor como un computador portátil y una motocicleta.

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Posteriormente, uno de los presuntos ladrones intentó escapar por el tejado de otra vivienda. Sin embargo, se llevó una sorpresa en medio de la huida, pues terminó al interior de esa casa y fue capturado por las autoridades.

Tras terminar al interior de esa casa, retuvo a dos personas, entre ellas a una menor de 13 años, según se indicó desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entró por una puerta, salió por un tejado y terminó tras las rejas.



Este hombre en el barrio Gran Colombiano en #Kennedy, habría participado en un violento hurto a una vivienda pero en su huida, la comunidad lo retuvo y nuestros uniformados lograron su captura. pic.twitter.com/lIPTnAzR8F — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 12, 2026

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, se refirió a ese hecho: “En el momento de ver la presencia de la Policía Nacional, este ciudadano ingresa a una vivienda con el fin de huir, amedrentando nuevamente a un adulto y a una menor. Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional se captura a este ciudadano, encontrándose en su poder un arma de fuego”.

Tras ser capturado, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía para que responda por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto, lesiones personales, secuestro y violación a domicilio.

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“Este ciudadano fue golpeado por la comunidad y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y fue dejado a disposición de la autoridad competente, junto con el arma de fuego incautada”, agregaron desde la Policía.

Por último, desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que, en lo corrido del año 2026, en la localidad de Kennedy han incautado 107 armas de fuego y han logrado la captura en flagrancia de 2.284 personas por diferentes delitos, lo que representa un aumento del 6 % en comparación con el año anterior.