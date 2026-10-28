Cayó un falso policía en Bogotá: así reaccionó cuando lo encararon los agentes reales

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre de 27 años que se hacía pasar por un uniformado para abordar a la ciudadanía y, según la información preliminar de las autoridades, abordaba a ciudadanos para realizar procedimientos policiales.

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Su captura se logró luego de que la propia ciudadanía alertara a los agentes del CAI Joboque, en Engativá, sobre un supuesto uniformado que, al parecer, estaba abordando a los miembros de la comunidad para realizar procedimientos.

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Desde la entidad, relataron que, de inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar y, cuando el señalado notó su presencia, reaccionó huyendo hacia un caño ubicado en el sector.

Mientras corría hacia el canal, el hombre se colocaba una chaqueta negra, situación que alertó a los agentes y, al alcanzarlo, evidenciaron que portaba prendas e insignias policiales, así como un brazalete de Transporte Masivo y una libreta militar, con la que pretendía identificarse como miembro activo de la institución.

Documento que, según las autoridades, presentaba el hombre para hacerse pasar por agente. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

De acuerdo con el relato de la institución, el hombre de 27 años aseguró que trabajaba como auxiliar de Policía en una estación; sin embargo, cuando los agentes verificaron dicha información a través de la central de radio, encontraron que no era cierta.

“Lo interceptaron y encontraron prendas e insignias policiales. Tras verificar su identidad, establecieron que no pertenecía a la institución. El hombre fue capturado y dejado a la autoridad competente por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias”, dijo el comandante de la estación de policía de Engativá, el teniente coronel Daniel Lozano.

La Policía Nacional reportó que el hombre no se encuentra activo en la institución y, por ello, los uniformados lo esposaron, le informaron sus derechos como persona capturada y lo dejaron a disposición de la autoridad competente.

Hombre de 27 años capturado al ser encontrado con prendas e insignias de la Policía Nacional sin estar activo en la institución. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

Ahora, el hombre tendrá que responder ante las autoridades por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, debido a las inconsistencias detectadas.