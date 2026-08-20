En video: autoridades rescatan a niña de cinco años que pedía ayuda desde una ventana; estaba en condiciones precarias de aseo

El hecho se registró dentro de una vivienda ubicada en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, Bogotá. Según la información entregada por las autoridades, los propios habitantes del sector alertaron a la Policía después de percatarse de que una menor de edad se encontraba en una situación que podría poner en riesgo su integridad.

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Tras recibir el llamado de la comunidad, uniformados del CAI Brasilia se desplazaron hasta el lugar para verificar lo que estaba ocurriendo. Al llegar, encontraron a la niña de cinco años asomada por una de las ventanas de la vivienda mientras pedía ayuda.

Los policías establecieron que la menor se encontraba sola dentro del inmueble y que la puerta estaba cerrada con llave. Además, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, presentaba condiciones de aseo precarias y manifestó a los uniformados que no había comido.

Ante la imposibilidad de ingresar directamente a la vivienda, los policías solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyos integrantes utilizaron escaleras y equipos especializados para facilitar el acceso hasta la ventana donde se encontraba la menor.

De esta manera, los organismos de emergencia lograron llegar hasta la niña y ponerla a salvo. La intervención permitió evitar que la situación terminara en una emergencia de mayores proporciones, teniendo en cuenta que la menor se encontraba sola en el inmueble.

Según los testimonios entregados por algunos vecinos del barrio Caldas, los padres de la niña habrían salido de la vivienda durante la tarde, por lo que la menor habría permanecido sin compañía durante varias horas antes de que la comunidad alertara a las autoridades.

Una vez finalizó el rescate, las autoridades activaron la ruta de atención integral para la protección de la menor. La niña quedó bajo el acompañamiento de la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia, y posteriormente fue trasladada al Centro Especializado Revivir.

En este lugar se adelantan los procedimientos correspondientes para establecer las condiciones en las que se encontraba la menor y garantizar el restablecimiento de sus derechos, mientras las autoridades competentes determinan las circunstancias que rodearon el caso.

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El hecho también generó un llamado de las autoridades a padres, familiares y cuidadores para que extremen las medidas de protección y garanticen que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en condiciones seguras, bajo el cuidado correspondiente.

Asimismo, recordaron que cualquier ciudadano que conozca una situación que represente un riesgo para un menor de edad puede solicitar la intervención de las autoridades a través de la Línea 123 o acudir al CAI más cercano.