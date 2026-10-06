Tabla de reclasificación tras la fecha 13: Santa Fe y Deportivo Cali escalaron posiciones

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali aprovecharon la fecha 13 de la Liga BetPlay para acomodarse en la tabla de reclasificación. El cuadro cardenal subió a la tercera posición, mientras que los azucareros acumulan una racha de cinco victorias consecutivas.

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Atlético Nacional sigue en la cima y tiene asegurado su cupo a torneos internacionales, aunque el único equipo clasificado oficialmente a Copa Libertadores es el Junior de Barranquilla como campeón del primer semestre.

América de Cali, Deportes Tolima, Millonarios, Once Caldas, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín también están en la conversación.

Por delante quedan seis jornadas del ‘todos contra todos’, algunos partidos aplazados y toda la ronda de cuadrangulares, que también cuenta en esta clasificación anual.

Victoria clave de Santa Fe contra Medellín

Santa Fe cerró con broche de oro la decimotercera jornada de la Liga BetPlay. El cuadro cardenal sacó una victoria de oro en su visita a Independiente Medellín gracias al gol de cabeza convertido por Víctor Moreno.

El ‘León’ llegó a 22 puntos en la tabla de posiciones y completó 57 en la reclasificación, detrás de Atlético Nacional y América de Cali.

Santa Fe encadenó dos victorias consecutivas fuera de casa y recuperó el terreno perdido por aquella derrota frente a Deportivo Cali en El Campín. Ahora solo queda rematar el torneo en condición de local y confirmar su clasificación a los cuadrangulares.

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“En forma merecida ganamos un partido muy complicado”, declaró el técnico Pablo Repetto en rueda de prensa. “En líneas generales estamos compitiendo con todos los equipos, tenemos momentos que superamos y otros en que nos superan. Creo que estamos siendo un equipo más fuerte, pero nos falta concretar todo lo que generamos”, analizó.

De los 21 puntos que quedan por jugar para Santa Fe, Repetto aseguró que tratarán de sumar lo máximo posible para meterse en los ocho y mantenerse en la parte alta de la reclasificación: “En eso estamos”.

Independiente Santa Fe sacó tres puntos de su visita ante Medellín en el Estadio Ditaires Foto: Colprensa @davidjaragarcia

Millonarios vs. Once Caldas quedó pendiente

Aunque la fecha 13 se dio por terminada con el triunfo de Independiente Santa Fe ante Medellín (1-0), todavía quedó un partido pendiente con horario por confirmar. Millonarios debió jugar ante Once Caldas en Bogotá, pero los conciertos de BTS obligaron a reprogramar ese compromiso.

La fecha exacta todavía no se ha confirmado, pues todo depende del estado de la gramilla en El Campín y el ajuste del calendario por parte de Dimayor.

Millonarios es uno de los equipos que más partidos han jugado en este semestre. El cuadro embajador tiene 13 juegos completados y marcha en la sexta posición con 21 puntos.

Este fin de semana sí jugó, pero fue en los octavos de final de la Copa BetPlay contra el Barranquilla FC.