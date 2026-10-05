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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: marcador del Medellín vs. Santa Fe movió los ocho

América sigue líder, Santa Fe desplazó a Millonarios y hay pelea por entrar a los ocho en Liga BetPlay.

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Redacción Deportes
5 de octubre de 2026 a las 9:33 p. m.
Imagen del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe.
Imagen del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Este lunes, 5 de octubre, tuvo continuidad la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-ll. Se jugó un partido correspondiente a la jornada, entre Medellín y Santa Fe, con el resultado teniendo implicación directa en la tabla de posiciones.

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Medellín 0 - 1 Santa Fe

Independiente Santa Fe sumó tres puntos de oro en Itagüí. A los 87′, el defensor cardenal, Víctor Moreno, colocó el 1-0 definitivo para el elenco capitalino.

Más allá de lo deportivo, el compromiso se vio manchado por un acto de violencia. Al jugador de Santa Fe, Daniel Torres, lo agredieron desde la tribuna y por parte de un sector de la afición poderosa.

El hecho se dio sobre los 76′. Daniel Torres salió sustituido en Santa Fe y saludó a los hinchas del Medellín. Por su pasado en el cuadro paisa, el volante tuvo el gesto con la afición, pero le lanzaron un objeto en la tribuna, le provocaron una herida y sangró.

Fernando Bautista, árbitro central del partido, se acercó a monitorear la situación. Además, la transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports, pidió que se identificara al agresor.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe movió los ocho

América de Cali sigue siendo líder de la Liga BetPlay con 27 puntos en 12 partidos jugados. Deportivo Cali asoma segundo con 24 en la misma cantidad de juegos, mientras que el top tres lo cierra Bucaramanga con 23 en 11 juegos.

Atlético Nacional es cuarto (22 puntos), Santa Fe se monta quinto (22 puntos), Millonarios sexto (21 puntos), Medellín séptimo (20 puntos) y octavo Deportes Tolima (19 puntos).

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1América de Cali2712831247+17
2Deportivo Cali2412732209+11
3Atlético Bucaramanga23116502010+10
4Atlético Nacional22107122110+11
5Independiente Santa Fe22126421912+7
6Millonarios F.C.21135621811+7
7Independiente Medellín20126241916+3
8Deportes Tolima19125431513+2
9Cúcuta Deportivo15124351519-4
10Llaneros F.C.14124261516-1
11Águilas Doradas14113531415-1
12Once Caldas DAF13123451516-1
13Internacional de Bogotá13132741418-4
14Boyacá Chicó F.C.12113351018-8
15Alianza Valledupar F.C.11123271224-12
16Fortaleza10121741318-5
17Junior F.C.9112361620-4
18Deportivo Pasto912237918-9
19Deportivo Pereira811155717-10
20Jaguares F.C.7111461120-9

Fuera de los ocho, pero peleando por la clasificación, están equipos como Cúcuta Deportivo, Llaneros y Once Caldas.

Los coleros en la tabla de posiciones son Pasto (casilla 18), Pereira (casilla 19) y Jaguares (casilla 20). También sorprende Junior, que no levanta cabeza y se estanca 17, siendo el vigente bicampeón del torneo.