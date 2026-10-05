Cae otro técnico en Liga BetPlay: histórico club oficializó la salida en plena crisis

Este lunes, 5 de octubre de 2026, Deportivo Pereira oficializó la salida de Arturo Reyes como su director técnico. Así, cae un nuevo entrenador en la Liga BetPlay.

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Era casi inminente la salida de Reyes, quien deja al Pereira tras los malos resultados y en plena crisis institucional y deportiva.

La goleada 4-0 ante Cúcuta, de visita y el pasado domingo 4 de octubre, ratificó que era insostenible la continuidad de Reyes en el cargo. Ahora, la gran pregunta es quién podría llegar a reemplazar a Arturo en el cargo.

Deportivo Pereira anuncia la salida de Arturo Reyes

“Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico”, arrancó escribiendo Deportivo Pereira en su comunicado oficial.

Y añadió: “El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución, así como por el trabajo realizado en cada jornada defendiendo nuestros colores”.

✍️ Comunicado oficial Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. https://t.co/3GBBPbI2IR — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 5, 2026

El proceso de Arturo Reyes en Deportivo Pereira fue del 30 de diciembre de 2025 al 5 de octubre de 2026. Nueve meses y cinco días en los cuales el estratega, campeón con Junior de Barranquilla en 2023-ll, no logró darle la vuelta a la crisis.

Para el primer semestre de 2026, Reyes y el Pereira acabaron en el puesto 20 (último) del todos contra todos con apenas 10 puntos en 19 fechas. Ahora, deja al equipo en el penúltimo lugar con ocho unidades en 11 juegos.

Arturo Reyes no es más el entrenador del Deportivo Pereira. Foto: Cristian Bayona

La crisis del Pereira empieza a resonar de cara al 2027, pues el descenso es un ítem que puede llegar a hacer ruido. El técnico que llegue a asumir, al cuadro matecaña, deberá mejorar el panorama sí o sí.

Así va la lista de técnicos despedidos en este segundo semestre de la Liga BetPlay: