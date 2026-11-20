Mientras espera por su regreso a las canchas con el Bayern Múnich, Luis Díaz sigue cosechando frutos de la temporada pasada. Hace un par de meses salió entre los nóminados al Balón de Oro y ahora aspira a uno de los premios más importntes de los Globe Soccer Awards.

Anuncio oficial de Vincent Kompany sobre el regreso de Luis Díaz: confirmó su veredicto

En Barcelona se pronunciaron por el fichaje de Luis Díaz: Deco dio frentera respuesta

Lucho es candidato a mejor delantero de la temporada en una lista que también incluye a Kylian Mbappé, Leo Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Raphinha y varios más.

Su principal mérito es haberlo ganado todo con el Bayern en Alemania y alcanzar las semifinales de la Champions League. Además, tuvo un aporte total de 26 goles y 23 asistencias que lo catapultaron como pieza clave en el andamiaje de Vincent Kompany.

A diferencia del Balón de Oro, para los Globe Soccer Awards la votación también está abierta al público y se puede hacer efectiva a través de su página web. Esos votos de los fans se computan con los de un jurado oficial designado por los organizadores que evalúa el desempeño de cada uno de los nominados.

En este momento, Lucho Díaz tiene el 0.6 % de las votaciones del público y el virtual ganador sería Kylian Mbappé con el 45 %. Después le siguen Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi, bastante lejos de alcanzarlo.

La lista oficial de ganadores se conocerá el 28 de diciembre de 2026, es decir, en poco más de un mes, durante una gala a realizarse en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Precio del nuevo carro de lujo que James Rodríguez se compró en Medellín: “Felicitaciones”

A diferencia de otras ediciones, Cristiano Ronaldo solo aparece en una de las categorías. El portugués no habría sido contemplado como ‘mejor delantero del mundo’ por su rendimiento en la Copa del Mundo con Portugal, a pesar de haber marcado muchos goles con el Al-Nassr en Arabia Saudita.

Eso sí, CR7 es principal favorito a ganar el premio como mejor jugador de Medio Oriente por encima de Ruben Neves, Joao Felix y Sadio Mané, entre otros.

Luis Díaz, futbolista colombiano del FC Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Nominados a Mejor Delantero de la temporada (Globe Soccer Awards)