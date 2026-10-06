Primeras imágenes por dentro de El Campín tras los conciertos de BTS: la gramilla sufrió

La gramilla del Estadio El Campín quedó afectada tras varios días sosteniendo el peso de la tarima en la que BTS realizó sus dos conciertos en Bogotá. El regreso del fútbol está en veremos, luego de conocerse las primeras imágenes de la cancha que Sencia debería entregar la próxima semana.

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Independiente Santa Fe tiene programado su partido por Liga BetPlay ante Jaguares para el miércoles 14 de octubre e incluso ya confirmó detalles de la boletería; sin embargo, todo depende de que se cumplan los tiempos establecidos por la administración del estadio.

Millonarios, por su parte, decidió aplazar el compromiso ante Once Caldas, que inicialmente estaba programado para el 13 de octubre y quedó con horario por definir en el calendario oficial de la Dimayor.

En redes sociales se filtraron las primeras fotos desde el interior de El Campín y el panorama es desalentador para los clubes bogotanos.

A simple vista queda claro que la gramilla no está en condiciones de recibir partidos de fútbol profesional y la administración tendrá que hacer un trabajo arduo para recuperarla.

El problema es que la Dimayor tiene un calendario muy apretado para reprogramar los partidos y, sumado a eso, a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín: el 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 de octubre será el turno de Ryan Castro.

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Santa Fe ha sido el gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a Tunja, el cuadro cardenal también tendrá que jugar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera.

La Alcaldía de Bogotá propuso que dicho encuentro se jugara en el Estadio Metropolitano de Techo; sin embargo, el cuadro cardenal no accedió al tener como rival a Fortaleza.

Sencia se pronunció

Ante la preocupación que genera el estado de la gramilla, Sencia se pronunció con un comunicado oficial en el que establece que los tiempos de entrega y el proceso de mantenimiento se está cumpliendo como estaba pensado.

“Este proceso va más allá de la renovación de la cobertura vegetal. La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno, que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. Posteriormente, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo requieran”, apuntó la entidad.

Sencia reveló que “para garantizar la disponibilidad de este material, Sencia implementó cinco canchas en grama natural ubicadas en Tibabuyes, Usme, Bosa, Engativá y Suba, destinadas al cuidado y reserva de grama para el Estadio Nemesio Camacho. Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego”.