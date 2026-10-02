Bogotá vive la expectativa por la llegada de BTS, que se presentará por primera vez en Colombia con dos conciertos programados para este 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se encontrarán con miles de seguidores que esperan disfrutar en vivo del espectáculo de la agrupación surcoreana.

BTS en El Campín: así avanzan las filas de fanáticos para el concierto en Bogotá

Las presentaciones forman parte del BTS World Tour Arirang, una gira internacional que acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, publicado en marzo de este año. El recorrido también marca una nueva etapa para los siete artistas, quienes regresaron a los escenarios tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La capital colombiana tendrá un papel destacado en el paso del grupo por Latinoamérica, al ser la primera ciudad de la región incluida en esta fase de la gira, organizada por Live Nation. Después de sus compromisos en Bogotá, BTS continuará con presentaciones en Lima, Santiago, La Plata y São Paulo, donde sus seguidores también podrán disfrutar de su regreso como agrupación completa.

En medio de la expectativa que rodea la llegada de la banda coreana a Colombia, muchos contenidos en redes sociales llamaron la atención, especialmente por los ensayos y la construcción del escenario.

Entre los detalles que se han comentado, la tarima de este show se diferencia de la tradicional que se utiliza en otros conciertos. BTS optó por una estructura de 360 grados, ubicada en el centro de El Campín y diseñada con pantallas que permiten visibilidad desde distintos puntos.

Según se observó en un video desde el aire, el montaje mostró una plataforma central con extensiones que permiten el desplazamiento de los artistas. Hay cuatro bases que forman una X, lo que permite un mayor acercamiento a los asistentes.

Las pantallas LED forman parte de este montaje y alcanzan los 14,7 metros de altura y más de 50 millones de píxeles, según recoge Noticias RCN.

No obstante, en redes sociales se difundió un video que mostraba que algunas pantallas del show eran visibles desde fuera de El Campín, lo que desató molestia e incomodidad entre los fanáticos de la agrupación k-pop.

“Finalmente llegué a Bogotá y me sorprendió ver que incluso desde mi lugar de hospedaje se logran ver las pantallas. Esto fue hace 10 min que lo grabé; parece que el staff sigue haciendo pruebas y qué chamba que al parecer todo Bogotá va a poder verlo”, escribió el usuario.