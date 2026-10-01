Pocos días después del lanzamiento de su más reciente canción y a pocos días de su tercera participación en Rock al Parque, en la que será una memorable edición de aniversario 30, contactamos a V for Volume. Este momento marca una nueva etapa sonora para una banda que celebra 18 años, más de 190 presentaciones en vivo y seis giras internacionales; y está bueno prender las antenas para captarlo.

Como lo expresa en esta entrevista María José Camargo, voz, alma y productora de la agrupación, que parece sonar cada vez mejor, “hacer parte de esa celebración es como recibir una condecoración. Entender que somos moléculas de algo enorme y necesario para nuestro espíritu colectivo”. La cantante añade que lo que preparan para su presentación, el lunes 12 de octubre, a las 5:15 p.m., en el Escenario Bio, es un show interactivo y teatral, pensado para sacudir y desenmascarar el miedo.

Sobre el presente y camino de la banda, que nació en Bogotá en 2008, creció dentro de la escena independiente de la ciudad y construyó su identidad a partir de la combinación de punk, metal, rock y electrónica, y la trascendencia del festival bogotano, esto nos dijo...

En 2026, V for Volume es la unión de María José Camargo (voz/ producción), Andrés Cardona (guitarra), Arturo González (batería) y William Suárez (bajo). Foto: cortesía de la banda

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Arcadia: Tres canciones esenciales para conocer a V for Volume, y una breve introducción a cada una...

Cheap Universe: Es un diagnóstico que hicimos de la sociedad que estábamos experimentando en 2010. Un mundo desconectado, hecho para gente que no sentía. Una cogida de mano, y un beso en la mitad del apocalipsis. Del fin del mundo. Un manifiesto.

Criatura de la pérdida: Es el grito de guerra (bailable) del que siempre sale de últimas en la fiesta por la puerta de atrás. Del que llegó a la fiesta con esperanzas de encontrar una conexión, pero sale de ahí más solo que cuando entró, sintiendo que nada es lo que parece.

Antenna: Con nuestro nuevo lanzamiento, esperamos dar un mensaje muy claro: la salvación de nuestra especie está en la conexión y en el cuidado. Está en la fiesta, en el Pogo y después en la mano que nos tienden cuando nos caemos. Este es nuestro sonido secreto: un estado reVelde de la Matrix.

María José Camargo: Explíquenos el nombre de la banda y defina su sonido...

M.C.: V for Volume comenzó siendo un homenaje al cómic V for vendetta de Alan Moore, y su brillante punto de vista respecto a la inestabilidad de los sistemas que dependen del control, la vigilancia y la obediencia, cuando se enfrentan a la empatía y a la conexión que somos capaces de establecer los humanos. Para nadie es secreto la inmensa sincronización que ha tenido la banda con el movimiento anarquista, en el sentido de un orden que no sea impuesto desde un sistema externo, sino que emerge de manera voluntaria desde adentro.

Siempre hemos celebrado la inalienable autogobernabilidad. Está en todas nuestras letras. Está en la constante mutación de nuestro sonido: distorsión, fiesta, presencia y actitud en tarima. Está en nuestras múltiples encarnaciones.

Siempre hemos celebrado la inalienable autogobernabilidad. Está en todas nuestras letras. Está en la constante mutación de nuestro sonido: distorsión, fiesta, presencia y actitud en tarima. Está en nuestras múltiples encarnaciones, y en el hecho de que, aún siendo una banda independiente liderada por una mujer en Latinoamérica, hemos sobrevivido y evolucionado durante 18 años mezclando rock con electrónica, punk y metal. La banda y las canciones están más vigentes y relevantes que nunca, y lo mejor está por venir. V (tanto en el cómic, como en nuestra banda) no es un personaje, o una identidad fija. Es una idea.

Arcadia: Su trayectoria es amplia, desde 2008 lanzando música a esta ciudad al mundo. Cuéntenos de los hitos de la banda, los pasos que más recuerdan en su historia, y también de los hitos por cumplir a futuro...

M.C.: Ser conocidos en siete lugares del mundo, antes que en nuestra propia casa. Entendimos desde nuestro comienzo, que nacimos siendo una banda universal. Ver nuestro video y nuestras canciones en el lugar #1 de la cadena MTV y en el top de las emisoras de rock en Colombia en tan poco tiempo, fue una señal muy clara de que teníamos algo muy poderoso entre manos.

Los festivales Rock al Parque de 2010 y 2018, Vive Latino (México), Altavoz, Estéreo Picnic, Quitofest (Ecuador), Culture Collide (Estados Unidos) y Manso Fest (Panamá), los Tortazos en Bogotá, En Órbita, nuestro show hecho especialmente para el Planetario de Bogotá, los Festivales Día de Rock y Jingle Bell Rock tienen buena parte de nuestros mejores recuerdos como banda. También cuenta cómo hito cada vez que uno sobrevive una gira. Las caídas emocionales y las pérdidas físicas y emocionales que implican tener una banda independiente. Esas cicatrices se llevan con orgullo.

Cuenta cómo hito cada vez que uno sobrevive una gira. Las caídas emocionales y las pérdidas físicas y emocionales que implican tener una banda independiente. Esas cicatrices se llevan con orgullo.

Tenemos un álbum por lanzar. Se llama VÍA y es un manifiesto, como todos nuestros álbumes, que de alguna manera resuelve o atiende un síntoma que venimos exponiendo desde Party’s over: El único antídoto a un mundo indolente y desconectado, es la imaginación, el espacio de la fiesta y la realización de nuestra autogobernabilidad. Lo que pasa por dentro nuestro, no es y nunca será propiedad de nadie. Es nuestro derecho inalienable.

En vivo, V for Volume no se guarda nada. Los músicos traen lo suyo, Camargo va al suelo, al aire, público, y la presentación ostenta un carácter cinematográfico. Foto: cortesía de la banda

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Arcadia: Su memoria más impactante/relevante de Rock al Parque es…

M.C.: La gente cantando “Cheap Universe” al unísono y prendiendo las luces de su celular, cuando ya se habían apagado las luces y el sonido. Sonó a un grito feral de personas que reconocieron en esa canción, un himno a lo que estaban sintiendo. Parecía una galaxia cercana. Como público, nunca voy a olvidar a Ultrágeno, Carcass, Cannibal Corpse, Sepultura, Eruca Sativa, ANIMAL y Puya.

Arcadia: ¿Cómo describe el festival y qué les significa hacer parte de esta celebración de 30 años?

M.C.: Rock al Parque es un festival, claro, pero primero fue una conquista colectiva. La prueba de que Bogotá podía invitar otras formas de pensar, de vestir, de amar, de gritar y de estar juntos con diferentes acentos y pintas. De que la cultura alternativa también tenía derecho a ocupar la ciudad. A hacerla temblar. Hay dos pruebas de que a la larga no hay nadie más que nadie: la muerte y el Pogo. En un Pogo a nadie le importa de dónde vienes ni cuánto tienes. La carne es la carne y el pulso es el pulso.

Rock al Parque es un festival, claro, pero primero fue una conquista colectiva. La prueba de que Bogotá podía invitar otras formas de pensar, de vestir, de amar, de gritar y de estar juntos con diferentes acentos y pintas. [...] Hacer parte de esa celebración es como recibir una condecoración.

Que esta idea de reclamar y mantener ese espacio colectivo, haya durado 30 años a pesar de los cambios de gobierno y de discurso, es sin duda un triunfo colectivo. Hacer parte de esa celebración es como recibir una condecoración. Entender que somos moléculas de algo enorme y necesario para nuestro espíritu colectivo.

La banda, que suma 18 años de trayectoria, más de 190 presentaciones en vivo y seis giras internacionales, trabaja en música para su quinto álbum, 'Vía'. Saldrá en 2027. Foto: Alejandra Mancilla

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Arcadia: ¿Qué puede esperar la gente de su show en dicha celebración?

M.C.: Un show interactivo y teatral, pensado para sacudir, para desenmascarar el miedo, para amarnos más allá de la vigilancia y el control. Un espacio para conectarnos entre nosotros, despertar la imaginación, y desconectarnos de lo que nos quiere dormidos. Una celebración de las canciones que hemos cantado juntos durante 18 años, y una celebración de lo que está por venir. Y sí. Hay sorpresas. Y sí, hay un gran trabajo audiovisual en todo nuestro show.

En Rock al Parque 2026, “la gente puede esperar una celebración de las canciones que hemos cantado juntos durante 18 años, y una celebración de lo que está por venir. Y sí. Hay sorpresas. Y sí, hay un gran trabajo audiovisual en todo nuestro show”.

Arcadia: ¿Qué andan grabando? ¿Cuándo hay nuevo trabajo?

M.C.: El viernes 25 de Septiembre lanzamos la canción y el video de “Antenna”, condensando la idea general de nuestro quinto álbum de estudio VÍA, que estaríamos lanzando en 2027. También estamos a punto de lanzar dos colaboraciones con dos bandas nacionales, un álbum en vivo en el Planetario Distrital, y estamos planeando un concierto con grabación en vivo con arreglos orquestales de nuestras mejores canciones para el próximo año. También he considerado la opción de hacer un álbum de metal. Ya veremos.

La banda nació en Bogotá, en 2008, creció dentro de la escena independiente de la ciudad y construyó su identidad a partir de la combinación de punk, metal, rock y electrónica. Foto: David Micolta

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Arcadia: ¿Cómo lee el presente de la cultura en Bogotá y en Colombia?

M.C.: Siento que existen coyunturas geopolíticas que no podemos controlar. Siento que existen cambios en la legislación y el financiamiento y la educación que no necesariamente favorecen a la cultura, y decir eso solo sería apenas empezar a rascar la superficie de lo que estamos viviendo culturalmente. Nadie puede vivir sin música. Traten de hacerlo un día. Sin embargo poco a poco hemos sido cómplices de la precarización de la cultura. Por eso las grandes revoluciones NO están siendo televisadas. Están en las calles, los pogos y los intersticios. Están en la imaginación de una colectividad que tarde o temprano se verá en la obligación de conectarse con lo más importante. Lo vimos hace poco con el terremoto. También en este momento con los incendios en toda Colombia. La única salvación somos nosotros mismos, y la capacidad que tengamos para ayudarnos, escucharnos, entendernos y cuidarnos.

Todos los aparatos de control necesitan de nuestro miedo, y nos necesitan separados y callados. V for Volume nació con la intención de hacer un ruido necesario.

Arcadia: ¿Algo por añadir?

M.C.: Todos los aparatos de control necesitan de nuestro miedo, y nos necesitan separados y callados. V for Volume nació con la intención de hacer un ruido necesario. De dar voz a lo que siente y conecta con otros. Este 12 de Octubre a las 5:15 p.m., en el escenario Bio, pretendemos hacer algo más peligroso: conectar ese ruido, para volver a mutar hacia el otro lado. Esta es la verdadera victoria del volumen.

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