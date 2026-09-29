Festival Estéreo Picnic 2027: fechas y precios de la boletería de Creyentes

El Festival Estéreo Picnic se prepara para una nueva edición en 2027, presentando una destacada selección de artistas tanto internacionales como nacionales. Este evento volvió a cautivar al público con propuestas que van más allá de la música, consolidándose como una experiencia integral.

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Para esta edición que viene en camino, el cartel oficial reunirá nombres de gran relevancia, logrando una mezcla de exponentes de diversos géneros musicales. Esta combinación despertará el interés de nuevos asistentes, muchos de los cuales llegaron por primera vez a este espacio.

En medio de la extensa espera, las miradas se posaron en la boletería de Creyentes, la primera fase del festival, donde los fieles seguidores adquieren sus entradas sin tener conocimiento alguno de qué estrellas estarán en el line up.

Según compartió Páramo en sus plataformas digitales y la página oficial del evento, los precios dependerán de las etapas de compra. Mucho de esto será basado en los bancos aliados y otros medios de pago.

La venta general de las boletas será el jueves, mientras que los bancos Aval se manejarán este 29 de septiembre.

Combo Creyentes 3 días General

Etapa 1 - $999.000

Etapa 2 - $1.139.000

Combo Creyentes 3 días General +

Etapa 1 - $1.329.000

Combo Creyentes 3 días VIP

Etapa 1 - $2.899.000

Etapa 2 - $2.999.000

Zona de menores combo Creyentes 3 días

Etapa 1 - $979.000

En este caso, los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable y no pueden estar solos durante la edición.

El evento se realizará del 19 al 21 de marzo de 2027, reuniendo a miles de personas en el Parque Simón Bolívar, donde ya se han realizado otras ediciones.