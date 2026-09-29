Es la quinta semana de música y ya se siente, queda poco de este FIMSAC 2026, pero lo que queda es nada menos que fantástico, por eso Arcadia se los comparte.

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El miércoles 30 de septiembre, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes, el Coro Filarmónico de Bogotá y la Orquesta Filarmónica de Mujeres presentarán la Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, del compositor cubano José María Vitier. A 30 años de su creación, esta obra constituye un encuentro entre la tradición litúrgica y las raíces musicales de Cuba.

El jueves 1 de octubre en la Iglesia San Ignacio, debuta en el FIMSAC The Tallis Scholars, bajo la dirección de Peter Phillips. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

Uno de los momentos centrales llegará el jueves 1 de octubre en la Iglesia San Ignacio, con el debut en el FIMSAC de The Tallis Scholars, bajo la dirección de Peter Phillips. Su programa, titulado Da Pacem: paz en nuestros tiempos, reúne obras de Palestrina, Gombert, Orlando di Lasso y Arvo Pärt en torno a la paz como experiencia espiritual y humana.

El viernes 2 de octubre comenzará en la Iglesia San Ignacio la trilogía que la Orquesta Sinfónica de Galicia dedica a Wolfgang Amadeus Mozart con motivo de los 270 años del nacimiento del compositor. Bajo la dirección y con la participación como solista del maestro español Roberto González-Monjas, la orquesta interpretará el Concierto para violín n.º 1 y el Réquiem en re menor, K. 626, en la versión revisada y completada por Robert Levin, en lo que constituye el estreno de esta versión en Colombia, con el Coro Nacional del Perú.

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La celebración mozartiana continuará el sábado 3 de octubre, también en San Ignacio, con los Conciertos para violín n.º 2, 3 y 4, interpretados por González-Monjas junto a la Sinfónica de Galicia.

El gran final (doble)

Finalmente, el domingo 4 de octubre, el FIMSAC cerrará su decimoquinta edición con dos conciertos. A las 11:00 de la mañana, en la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, el dúo alemán Belli & Schmeding, integrado por el trombonista Frederic Belli y el organista Martin Schmeding, presentará Que los ángeles nos acompañen, un programa que explora la dimensión espiritual del diálogo entre trombón y órgano.

En el gran cierre, la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Nacional de Colombia, bajo la dirección de Roberto González-Monjas (en la foto), interpretarán el Concierto para violín n.º 5 y la Misa de la Coronación, K. 317, de Mozart. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / Marco Borggreve

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La gran clausura tendrá lugar a las 4:00 de la tarde en la Iglesia San Ignacio, donde la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Nacional de Colombia, bajo la dirección de Roberto González-Monjas, interpretarán el Concierto para violín n.º 5 y la Misa de la Coronación, K. 317, de Mozart.

Con esta programación, el XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá culmina una edición que durante un mes ha reunido más de 1.000 artistas de 16 países en 25 escenarios de Bogotá, haciendo de la ciudad un punto de encuentro para las músicas sagradas del mundo.

Programación en festivalmusicasacra.com. Entradas en TuBoleta.

Durante cinco semanas, La Concordia se entendió como una invitación al encuentro entre culturas, épocas, tradiciones y comunidades. El Festival cierra sus 15 años reafirmando su propósito de utilizar la música como lenguaje universal. Foto: cortesía FIMSAC 2026 / A.P.I.

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El arte de FIMSAC

Hasta el 12 de octubre estará abierto al público la exposición Rituales del espíritu. La música sacra según 13 artistas, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que reúne la mirada de destacados artistas colombianos sobre lo sagrado.

'“STELLA' DE Miguel Bohmer, UN símbolo de conexión y equilibrio con nuestras convicciones más íntimas. Foto: XIII FIMSAC

La exposición, con curaduría de María Elvira Ardila, reúne la colección del FIMSAC con obras de Gustavo Vejarano, Diego Mazuera, Santiago Cárdenas, Manuel Camargo, Pedro Ruiz, Olga de Amaral, Elsa Zambrano, David Manzur, Carlos Salas, Carolina Convers, Miguel Böhmer, Sair García y Miler Lagos.