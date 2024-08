Todo lo que necesita saber del XIII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC): ‘La consagración’

Del 7 de septiembre al 6 de octubre se realizará el XIII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC). Con LA CONSAGRACIÓN como su tema central en esta decimotercera edición. Y vale anotar que no hay un festival que, como este, exalte tanto el espíritu, lo profundo y lo divino en lo humanamente posible desde la música.

Sacras recomendaciones

“La Resurección” de Gustav Mahler: sábado 7 y domingo 8 DE SEPTIEMBRE, 5:00 p.m.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 No. 67-51, Suba.

The King's Singers | Foto: Frances Marshall / cortesía FIMSAC

The King’s Singers: miércoles, 11 DE SEPTIEMBRE, 7:00 p.m

Gran debut de The King’s Singers en el #FIMSAC con su programa Legacies: una selección de música sacra y tradicional de todos los tiempos, desde compositores renacentistas como William Byrd, Thomas Tallis o Clément Jannequin, hasta los Beatles. Este recorrido musical por sus últimas producciones discográficas: Finding Harmony, Tom and Will, Northern Lights y Songbirds, marcará una noche de Festival inolvidable, en donde seremos testigos de la consagración de este grupo vocal británico que cuenta con una tradición de más de cinco décadas y más de 70 grabaciones.