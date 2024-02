“Se verá un mosaico de instrumentos único en Colombia”, Julien Faure, director del Ensamble Barroco de Bogotá

Julien Faure: Llegué en el año 2016, y en aquel entonces ya existía el Ensamble. Al final de ese año me vinculé para participar en un primer proyecto de conciertos para clavecines en el Teatro Mayor, y a partir de 2017 asumí la dirección artística de la agrupación.

J.F.: Desde que asumí la dirección me propuse varios objetivos y misiones. El primero fue agrandar la agrupación. Antes funcionaba como un ensamble de cámara, o de orquesta pero con pocos integrantes, y yo traté de impulsar y de vincular a varios músicos de Bogotá y de Colombia para tener una agrupación que pasara de menos de diez músicos a una de quince músicos, y así tener una dimensión orquestal real. Otro objetivo fue el de dinamizar la agrupación, en términos de números de conciertos en Bogotá. Pero también dinamizarla en sus repertorios, variándolos. La idea era explorar más allá de la música de Bach (que fue fundamental en la creación del ensamble), incluyendo a otros compositores. Además, siempre intento que la calidad artística suba, porque esta disciplina de la música antigua no es tan común en este país y en América Latina. He tratado de cultivar una preocupación por el detalle y por la calidad musical.