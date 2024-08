Recomendados de cine y streaming: de estrenos presentes y expectativas venideras

SAINT OMER - Cinemateca de Bogotá / Av. Chile / Calle 100.

En esta película, que reta a su audiencia, asistimos al juicio de Laurence Coly, una joven mujer senegalesa, radicada en Francia, casi desterrada allá por su familia, que llevó a su bebé de quince meses al mar para dejarla ahogar. Seguimos el proceso de Coly, en el juzgado, desde la perspectiva de Rama, una una joven escritora y docente (embarazada) que se desplaza a la población costera para presenciarlo. La acusada jamás niega los hechos, pero hace énfasis en no ser la única responsable. No se trata entonces de si es culpable o no, sino de por qué. ¿Venganza? ¿Brujería? ¿Una sociedad que aísla? Dirigida por Alice Diop, quien salta del documental a la ficción, la película explora el mito de Medea, esa madre que mata a sus hijos, desde el juicio de Laurence y lo que siente Rama, quien inevitablemente revisita los pasos vividos con su propia madre. Desde estas dos mujeres se revelan las circunstancias de lo indecible. Un estudio de la maternidad, un estudio de la migración poscolonial y de la tradición, que, poco después de otro rama de juzgado con otro tipo de acusada, como Anatomía de una caída, vale la pena experimentar.