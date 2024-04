Reseña de cine: en ‘Guerra civil’, Alex Garland presenta una cruda e imperdible distopía y una oda al fotorreportaje

Los cuatro zarpan en esa camioneta, desde Nueva York hasta Washington, pasando por Pittsburgh, entre calles bombardeadas, con gente colgando de puentes como en los peores tiempos de la esclavitud. Lee no quiere enseñarle a Jessie lo que implica su oficio, no la quiere ver recorrer ese camino de apagar preguntas para no torturarse, de dejarles las preguntas a quienes ven sus fotografías. Pero, a la vez, le es imposible no verla como su reflejo en el espejo, con la certeza de que no se detendrá.

Esta es una película de guerra que no se guarda puños o choques. No matiza su brutalidad. No se queda en ella, pero no la esconde. Y precisamente se justifica desde el enfoque de reporteros y fotógrafos de guerra, que se ponen en la línea del fuego y, por ende, ven el fuego y todo lo que quema, incluida el alma. Es imposible no pensar que hay que estar algo loco para serlo. Y también que esa locura no puede desaparecer, porque las guerras tampoco van a terminar.