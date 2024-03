La injusticia en la noche de Premios Óscar: ‘Asesinos de la luna’, una obra maestra de Scorsese, se va en blanco

Se fue en blanco, Killers of the Flower Moon / Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, una de sus obras maestras. Y es que, si se compara lo que fue la película que le significó el Óscar a Scorsese, The Departed (de 2006, premiada en 2007), que sí contaba con mucho poder estelar con Jack Nicholson, Matt Damon y Leonardo DiCaprio a la cabeza, Killers of the Flower Moon es mucho más importante, mucho más elaborada. No hay punto de comparación, pero no será este el primer caso en el que un director reciba un premio cuando le llega, no por haber hecho su mejor obra.