Reseña: ‘El último bar’, el adiós del legendario director Ken Loach se da en una nota de esperanza

Es un mundo difícil este, en el que, paradójicamente, cuanto más apoyo debería haber entre personas, más se resaltan las razones para dividirlas. La religión, la geografía, las creencias personales, las visiones políticas, todo es causal de diferencia y choque, claro, hasta que alguna circunstancia de vida, usualmente extrema, permite derribar esos muros y vernos como los seres humanos que somos. Ahí sí, ante la vida y la muerte, ante la desolación y el hambre, casi como un último recurso, parece surgir la empatía. No debería ser, pero es para la mayoría de personas. No para todas, no para el protagonista de esta película llamada El último bar (The Old Oak).