Y luego, con Vaiva y Lina tratamos de no ser moralistas, tratamos de no ponernos por encima de nadie en el público, porque no somos mejores que nadie. Y creo que tanto nosotros como la audiencia nos podemos ver reflejadas en esas personas. Y si bien toca el tema de la fragilidad ecológica, uno medioambiental, si se quiere, no menciona la palabra plástico. Se empaqueta de una manera muy tierna, con humor, ironía y con las melodías de las canciones que escribe Lina, que son como canciones de pop por terminar (así lo expresa ella). Por eso tiende a ser una experiencia sobrecogedoramente bella, en la que por debajo sientes todas esas corrientes de lo que no va bien.