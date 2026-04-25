Luto en México: murió la investigadora Rossana Reguillo

Este sábado, 25 de abril de 2026, se conoció el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora, activista e investigadora emérita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Reguillo, quien falleció a sus 70 años, fue conocida principalmente por su trabajo en el análisis de las redes sociales en México. La mujer fue pionera y referente en las ciencias sociales del país centroamericano.
Su muerte fue confirmada en redes sociales por el ITESO y por la revista de la Universidad UNAM, donde fue colaboradora durante años. También coordinó el laboratorio ‘Signa_Lab’, donde publicó varias investigaciones sobre medios y manipulación a la ciudadanía. Aún se desconocen las causas del deceso.
“El ITESO lamenta profundamente el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad, investigadora emérita del SNII e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias”, comunicó.
En 2019, desde ‘Signa_Lab’ descubrió una red utilizada para posicionar discursos del Gobierno mexicano por medio de bots en redes sociales. Además, hizo parte del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Ciencias.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Rossana Reguillo (1955–2026), investigadora fundamental de las ciencias sociales en México y entrañable amiga de la FIL Guadalajara.— FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) April 25, 2026
Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad académica. pic.twitter.com/bpCM43EJw3
Dirigió la biblioteca del ITESO, donde colaboró con universidades internacionales. Su muerte ha sido lamentada por diferentes entidades académicas, periodistas y activistas del mundo hispano.