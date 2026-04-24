En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la poesía colombiana vivió una de sus noches más importantes con la premiación de la XI versión del Premio Nacional de Poesía – Obra Inédita 2026, concurso organizado por la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez, que continúa consolidándose como una de las principales plataformas para descubrir nuevas voces de la literatura nacional.

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La ceremonia, realizada en el Gran Salón C de Corferias, reunió a escritores, lectores y actores del sector cultural para conocer a los autores ganadores, seleccionados entre cientos de participantes de todo el país por un jurado de reconocida trayectoria.

El primer lugar fue otorgado a María Alejandra Menco Valero, bajo el pseudónimo Marie Ann, por su obra inédita Pez Rojo, una propuesta que destacó por su profundidad poética y solidez estética. Menco Valero, nacida en Bogotá en 1993, es poeta y docente, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Creación Literaria de la Universidad Central, y actualmente se desempeña como docente en un colegio rural en Suesca, donde —como ella misma afirma— enseñar también se convierte en una forma de escritura.

‘Pez Rojo’ es un homenaje a mi madre, que falleció durante la pandemia. Escribir este libro fue mi forma de mantenerla viva, de hablar con ella y de transformar el dolor en palabras. María Alejandra Menco Valero

Sobre su obra ganadora, la autora señaló: “Pez Rojo es un homenaje a mi madre, que falleció durante la pandemia. Escribir este libro fue mi forma de mantenerla viva, de hablar con ella y de transformar el dolor en palabras”.

El segundo lugar fue para Juan Sebastián Parra Pineda, con el pseudónimo Umbral, gracias a su obra Anatomía del Vértigo, mientras que el tercer puesto fue a Juanita del Mar Gómez Ortega, bajo el pseudónimo Sereia, por su obra Corrientes de Agua.

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Los tres ganadores recibirán la publicación de sus obras, además de incentivos económicos de 30 millones para el primer lugar, 10 millones para el segundo y 5 millones para el tercero, reafirmando el compromiso del premio con el fortalecimiento de la creación literaria emergente en Colombia.

El jurado de esta edición estuvo conformado por Juan Carlos Acevedo, poeta, ensayista y divulgador cultural; Andrés Osorio Guillott, periodista cultural; y Nieves García Prados, académica, traductora y representante del sector editorial en España, quienes destacaron la calidad, diversidad y potencia de las obras participantes.

Desde su creación en 2005, este premio ha abierto camino a escritores inéditos, consolidando una nueva generación de poetas en el país y ampliando los horizontes de la literatura colombiana.

Desde su creación en 2005, este premio ha abierto camino a escritores inéditos, consolidando una nueva generación de poetas en el país y ampliando los horizontes de la literatura colombiana. Foto: cortesía PNPI / A.P.I.

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Para su directora, Gloria Luz Gutiérrez, esta edición ratifica la vigencia de la poesía: “Cada versión del premio confirma que existen voces nuevas, necesarias y profundamente humanas. La poesía sigue siendo un refugio y una forma de entender el mundo”, afirmó.

Con esta premiación, el Premio Nacional de Poesía – Obra Inédita reafirma su papel como uno de los escenarios más relevantes para la poesía emergente. Esta edición, el premio contó con el patrocinio de Factoring Servimos y la Embajada de España en Colombia.