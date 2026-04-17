Con la India como país invitado, con los ojos y la atención de más de medio millón de visitantes puestos en las letras de todo este país y el mundo, con invitados como Kiran Desai, Patricio Pron, Benoît Coquil, David Toscana y Pilar Quintana, entre cientos más, la Filbo lo invita a Corferias, y Arcadia lo guía entre el océano de actividades que le plantea con este compilado esencial de su primera mitad (sujeto a cambios e imprevistos).

MIÉRCOLES 22

5:30 P. M. Carpa Cultural: ‘Homenaje a David Sánchez Juliao’

A los 15 años de su fallecimiento, se celebra al maestro del relato oral y cronista del Caribe, en una conversación sobre su legado, su humor y su manera de convertir la voz popular en literatura.

David Sánchez Juliao Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Mia Couto, escritor mozambiqueño, habla con Arcadia: “No podemos dejarnos llevar por el miedo”

7:00 P. M. Gran Salón B: ‘Mi guerra. Relatos de una periodista desde fuera de Colombia’

La periodista Silvana Paternostro hace un recuento de Colombia a finales de los noventa y comienzos de los dos mil y cómo se fue haciendo evidente que la vida en Colombia no seguiría como siempre.

JUEVES 23

4:00 P. M. Auditorio José Asunción Silva: ‘La voz inmortal de la poesía colombiana: recital’

Siete voces de la poesía colombiana se reúnen para celebrar el poder de la palabra en el Día del Libro. Distintas generaciones y estilos mantienen viva una tradición poética.

Kiran Desai conversa sobre su nueva novela. Foto: GETTY IMAGES

Salman Rushdie, indetenible: lanza cuentos en ‘La penúltima hora’ y un documental sobre ‘Cuchillo’

5:30 P. M. Carpa Cultural: ‘La soledad de Sonia y Sunny. Las voces, el tiempo y encontrar el amor’

La escritora india Kiran Desai conversa sobre su nueva novela, publicada 20 años después de El legado de la pérdida. La historia explora el paso del tiempo, la distancia y la búsqueda del amor.

VIERNES 24

10:00 A. M. Gran Salón E: Cassette, de Pavel Molano

El historietista reconstruye una Bogotá de bares subterráneos, bandas juveniles y conversaciones dispersas, y presenta su novela gráfica a través de canciones.

1:00 P. M. Gran Salón D: La primavera de los gallos, de Laya Restrepo

La ganadora del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2022 viaja desde Argentina para presentar a los lectores colombianos su primera antología de cuentos.

4:00 P. M. Sala María Mercedes Carranza: ‘Prensa libre, palabras responsables, periodismo con dignidad’

Crucial conversatorio con el salvadoreño Óscar Martínez, Iris Marín Ortiz, Catalina Botero y Juan Roberto Vargas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

5:30 P. M. Sala Madre Josefa del Castillo: ‘El duelo en la literatura infantil’

Marcela Guiral, Andrés Castañeda y el periodista Fernando Araújo Vélez abordan cómo los niños enfrentan la pérdida de sus seres queridos y abandonan su mirada infantil.

Patricio Pron ganó el Premio Alfaguara de Novela 2019, y es hora de su regreso a la capital. Foto: Ezequiel Zaidenwerg

Amor Towles habla con Arcadia: “La literatura intenta significar algo distinto para cada lector”

5:30 P. M. Carpa Cultural: No, no pienses en un conejo blanco, de Patricio Pron

Pilar Quintana y Patricio Pron conversan sobre este nuevo libro y la aceleración en la sociedad contemporánea, que ha influido en las relaciones y la capacidad de empatía.

SÁBADO 25

11:30 A. M. Auditorio José Asunción Silva: El pez muere por la boca, de Santiago Escobar-Jaramillo

Este proyecto transmedia reflexiona sobre la resiliencia de pueblos costeros de Colombia en contextos de narcotráfico y pesca. La comunidad participó en la creación de las imágenes.

'El pez muere por la boca', de Santiago Escobar-Jaramillo. Foto: Raya Editorial

1:00 P. M. Gran Salón E: El ejército ciego, de David Toscana

Con humor feroz y una épica inolvidable, el autor español convierte la derrota en leyenda y la ceguera en una forma luminosa de rebeldía (Premio Alfaguara de Novela 2026).

Toscana, uno de los invitados importantes a esta Filbo 38. Foto: Alfaguara

1:00 P. M. Auditorio José Asunción Silva: La hora de los lobos, de Mario Mendoza

Bruno Guerrero, un joven marginado, asediado por la muerte desde niño, se forja un camino en el hampa. En la cárcel conoce a un hombre brillante y terrible, su maestro y protector.

Sin estreno de Mario Mendoza no hay Filbo. Foto: PLANETA

Philippe Sands: “El corazón de este libro es que los seres humanos necesitan historias"

5:30 P. M. Gran Salón E: El universo inquietante, de Anna Starobinets

Reconocida por renovar la literatura de terror, Starobinets ha construido relatos en los que lo inquietante revela las tensiones de la vida cotidiana.

Anna Starobinets, inquietante y maravillosa. Foto: Isabel Wagemann

7:00 P. M. Sala Jorge Issacs: ¿Estaremos viejosos?, de Fabián Rivas

De alquilar películas a maratonear series, de rebobinar casetes a las playlists de los noventa, de las páginas amarillas a bloquear contactos, Rivas mira a toda una generación.

DOMINGO 26

11:30 A. M. Auditorio José Asunción Silva: ‘Colombia y su maldito poeta. Lectura de aparte del próximo libro de William Ospina’

1:00 P. M. Gran Salón A: Literatura y fútbol: El brazalete Moore

En su novela, el escritor David Quitián recupera un hecho histórico para Bogotá: el robo del brazalete Moore en 1970.

El robo del brazalete Bobby Moore en 1970, narrada. Foto: AFP

4:00 P. M. Sala Filbo LIJ: ‘Cien años del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta’

Esteban Duperly, Yolanda Reyes y Yamili Ocampo recorren su aporte a la literatura infantil y juvenil, su fomento de la lectura, su periodismo y más.

5:30 P. M. Gran Salón C: Noche negra, de Pilar Quintana

Un evento inquietante desata este relato de la novelista valluna sobre el miedo, la soledad y la fragilidad humana frente a la naturaleza y los otros.

Pilar Quintana Foto: Manuela Uribe

Janne Teller: “El mundo cerró los ojos ante lo ocurrido en Palestina”

7:00 P. M. Gran Salón E: ‘Entre la penumbra y el ritual: las revelaciones de la naturaleza’

Conversación entre Diana Obando y Benoît Coquil sobre cómo la literatura convierte la naturaleza en escenario de revelación.

LUNES 27

1:00 P. M. Gran Salón B: ‘Narrativa india contemporánea: la voz de Krishna Candeth’

Nacido en Kerala, Candeth explora el amor, la amistad y el hogar. Su novela All Stray Dogs Go to Heaven teje pasado y presente, sueños y realidad, desde múltiples perspectivas.

5:30 P. M. Carpa Cultural: Tres cuentos espirituales, de Pablo Katchadjian

Laguna Libros trae al escritor argentino, que presentará este trabajo que entrelaza en tres relatos lo absurdo, lo filosófico y lo humorístico.

Pablo Katchadjian Foto: INSTAGRAM @pablokatchadjian

“El amor me salvó”: la escritora Virginia Petro de León presenta su más reciente libro

5:30 P. M. Gran Salón E: Cositas, de Benoît Coquil

La novela sigue la historia de los hongos psilocibios, que, desde los rituales de la chamana María Sabina en Oaxaca, terminaron transformando la cultura del siglo XX.