Con la India como país invitado, con los ojos y la atención de más de medio millón de visitantes puestos en las letras de todo este país y el mundo, con invitados como Kiran Desai, Patricio Pron, Benoît Coquil, David Toscana y Pilar Quintana, entre cientos más, la Filbo lo invita a Corferias, y Arcadia lo guía entre el océano de actividades que le plantea con este compilado esencial de su primera mitad (sujeto a cambios e imprevistos).
MIÉRCOLES 22
5:30 P. M. Carpa Cultural: ‘Homenaje a David Sánchez Juliao’
A los 15 años de su fallecimiento, se celebra al maestro del relato oral y cronista del Caribe, en una conversación sobre su legado, su humor y su manera de convertir la voz popular en literatura.
7:00 P. M. Gran Salón B: ‘Mi guerra. Relatos de una periodista desde fuera de Colombia’
La periodista Silvana Paternostro hace un recuento de Colombia a finales de los noventa y comienzos de los dos mil y cómo se fue haciendo evidente que la vida en Colombia no seguiría como siempre.
JUEVES 23
4:00 P. M. Auditorio José Asunción Silva: ‘La voz inmortal de la poesía colombiana: recital’
Siete voces de la poesía colombiana se reúnen para celebrar el poder de la palabra en el Día del Libro. Distintas generaciones y estilos mantienen viva una tradición poética.
5:30 P. M. Carpa Cultural: ‘La soledad de Sonia y Sunny. Las voces, el tiempo y encontrar el amor’
La escritora india Kiran Desai conversa sobre su nueva novela, publicada 20 años después de El legado de la pérdida. La historia explora el paso del tiempo, la distancia y la búsqueda del amor.
VIERNES 24
10:00 A. M. Gran Salón E: Cassette, de Pavel Molano
El historietista reconstruye una Bogotá de bares subterráneos, bandas juveniles y conversaciones dispersas, y presenta su novela gráfica a través de canciones.
1:00 P. M. Gran Salón D: La primavera de los gallos, de Laya Restrepo
La ganadora del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2022 viaja desde Argentina para presentar a los lectores colombianos su primera antología de cuentos.
4:00 P. M. Sala María Mercedes Carranza: ‘Prensa libre, palabras responsables, periodismo con dignidad’
Crucial conversatorio con el salvadoreño Óscar Martínez, Iris Marín Ortiz, Catalina Botero y Juan Roberto Vargas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.
5:30 P. M. Sala Madre Josefa del Castillo: ‘El duelo en la literatura infantil’
Marcela Guiral, Andrés Castañeda y el periodista Fernando Araújo Vélez abordan cómo los niños enfrentan la pérdida de sus seres queridos y abandonan su mirada infantil.
5:30 P. M. Carpa Cultural: No, no pienses en un conejo blanco, de Patricio Pron
Pilar Quintana y Patricio Pron conversan sobre este nuevo libro y la aceleración en la sociedad contemporánea, que ha influido en las relaciones y la capacidad de empatía.
SÁBADO 25
11:30 A. M. Auditorio José Asunción Silva: El pez muere por la boca, de Santiago Escobar-Jaramillo
Este proyecto transmedia reflexiona sobre la resiliencia de pueblos costeros de Colombia en contextos de narcotráfico y pesca. La comunidad participó en la creación de las imágenes.
1:00 P. M. Gran Salón E: El ejército ciego, de David Toscana
Con humor feroz y una épica inolvidable, el autor español convierte la derrota en leyenda y la ceguera en una forma luminosa de rebeldía (Premio Alfaguara de Novela 2026).
1:00 P. M. Auditorio José Asunción Silva: La hora de los lobos, de Mario Mendoza
Bruno Guerrero, un joven marginado, asediado por la muerte desde niño, se forja un camino en el hampa. En la cárcel conoce a un hombre brillante y terrible, su maestro y protector.
5:30 P. M. Gran Salón E: El universo inquietante, de Anna Starobinets
Reconocida por renovar la literatura de terror, Starobinets ha construido relatos en los que lo inquietante revela las tensiones de la vida cotidiana.
7:00 P. M. Sala Jorge Issacs: ¿Estaremos viejosos?, de Fabián Rivas
De alquilar películas a maratonear series, de rebobinar casetes a las playlists de los noventa, de las páginas amarillas a bloquear contactos, Rivas mira a toda una generación.
DOMINGO 26
11:30 A. M. Auditorio José Asunción Silva: ‘Colombia y su maldito poeta. Lectura de aparte del próximo libro de William Ospina’
1:00 P. M. Gran Salón A: Literatura y fútbol: El brazalete Moore
En su novela, el escritor David Quitián recupera un hecho histórico para Bogotá: el robo del brazalete Moore en 1970.
4:00 P. M. Sala Filbo LIJ: ‘Cien años del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta’
Esteban Duperly, Yolanda Reyes y Yamili Ocampo recorren su aporte a la literatura infantil y juvenil, su fomento de la lectura, su periodismo y más.
5:30 P. M. Gran Salón C: Noche negra, de Pilar Quintana
Un evento inquietante desata este relato de la novelista valluna sobre el miedo, la soledad y la fragilidad humana frente a la naturaleza y los otros.
7:00 P. M. Gran Salón E: ‘Entre la penumbra y el ritual: las revelaciones de la naturaleza’
Conversación entre Diana Obando y Benoît Coquil sobre cómo la literatura convierte la naturaleza en escenario de revelación.
LUNES 27
1:00 P. M. Gran Salón B: ‘Narrativa india contemporánea: la voz de Krishna Candeth’
Nacido en Kerala, Candeth explora el amor, la amistad y el hogar. Su novela All Stray Dogs Go to Heaven teje pasado y presente, sueños y realidad, desde múltiples perspectivas.
5:30 P. M. Carpa Cultural: Tres cuentos espirituales, de Pablo Katchadjian
Laguna Libros trae al escritor argentino, que presentará este trabajo que entrelaza en tres relatos lo absurdo, lo filosófico y lo humorístico.
5:30 P. M. Gran Salón E: Cositas, de Benoît Coquil
La novela sigue la historia de los hongos psilocibios, que, desde los rituales de la chamana María Sabina en Oaxaca, terminaron transformando la cultura del siglo XX.