Abogado, experto en derechos humanos, profesor, ensayista, escritor de no ficción, y próximo a incursionar en la novela, Philippe Sands ha venido 15 veces a Colombia y nunca se cansa. Volverá a finales del mes a Cartagena a sostener charlas con Juan Gabriel Vásquez y con el escritor alemán Daniel Kehlmann, en torno a la actualidad, a libros y a dictaduras que ha estudiado bien, como la nazi.

Sobre esa charla, Daniel Kehlmann (con quien también hablamos, y cuya fantástica charla, tanto como esta, pueden esperar próximamente) le dijo a esta revista: “Admiro mucho a Philippe Sands. Es un gran abogado y experto en derechos humanos. Creo que hablaremos de la dimensión sistemática de las dictaduras: cómo el sistema aplasta a las personas, cómo drena la libertad y la iniciativa de todos. Él es la persona ideal para hablar de eso, por todo lo que sabe y por su experiencia profesional”. Razón no le falta.

Sands presentará el libro Calle Londres 38, en el que busca revelar la realidad oculta que conecta a Augusto Pinochet y a Walther Rauff, cómo sus destinos convergieron en el número 38 de la calle Londres de Santiago. Así, ofrece una doble historia de asesinatos en masa y traza un vínculo entre las atrocidades del pasado y las que tienen lugar estos convulsos días. Entre varios otros temas, como el proceso del que hace parte actualmente entre Gambia y Myanmar, esto nos dijo al respecto.

ARCADIA: Habiendo visitado Colombia repetidas ocasiones, ¿cómo percibe al país?

PHILIPPE SANDS: Tengo un gran afecto por el país. Tengo muy buenos amigos colombianos. Supongo que la respuesta es que veo a Colombia a través del prisma de lo que está ocurriendo en el mundo, incluida su región. Tomo nota de algunas de las posiciones que ha adoptado su presidente frente al presidente de Estados Unidos. Observo lo que ocurre en Venezuela, su gran vecino. Es complicado. Son tiempos interesantes y preocupantes...

ARCADIA: Calle Londres 38 conecta el Chile de Pinochet, la huida de criminales nazis (*Sands integró equipo legal en el juicio contra Pinochet). ¿Qué le dice que Chile gire hacia la extrema derecha después de haber vivido una dictadura, de conocer la interferencia extranjera y de ver libros como el suyo circulando?

P.S.: Me dice que el mundo es un lugar muy complejo y curioso. Siempre he pensado que esto es un juego largo: un paso adelante, uno al costado, uno hacia atrás y otro hacia adelante. Hoy recibí algunos mensajes que indicaban que el nuevo presidente de Chile, hijo de un miembro del Partido Nazi, ha nombrado como ministro de Justicia a un hombre que, según me dijeron, fue uno de los abogados de Augusto Pinochet. No sé si sea cierto, pero eso es lo que me informaron. La historia toma giros inesperados. La gran pregunta es qué aprendemos, si es que aprendemos algo, de la historia.

ARCADIA: Si vemos lo que ocurre en Gaza, un genocidio, da la sensación de que después de un tiempo todo vuelve a oscurecerse. Parece que no hay aprendizaje y resulta desesperante…

P.S.: En el contexto europeo también lo estamos viendo. La generación que vivió las décadas de 1930 y 1940 prácticamente ha desaparecido, y con ella se ha ido la experiencia directa y la memoria directa. Eso ha permitido que se abran puertas que antes parecían impensables: el uso de la fuerza en Ucrania, la ocupación de Ucrania, el ascenso de la extrema derecha en Alemania, Francia, Italia, Hungría. Tratar de entender por qué ocurre esto es muy complejo. Sin duda, algo grande está sucediendo y, a corto plazo, es difícil ser optimista sobre hacia dónde nos conduce.

"Algo grande está sucediendo y, a corto plazo, es difícil ser optimista sobre hacia dónde nos conduce", dice Philippe Sands.

ARCADIA: Volviendo al libro, cuéntenos obre los mayores desafíos al construirlo y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Sabemos que todo empezó con una carta y que luego usted se enfrentó a una mitología alrededor del personaje de Walther Rauff.

P.S.: Uno de los desafíos fue mi español rudimentario. Habría sido útil dominarlo, pero conté con una asistente extraordinaria. En la historia de Pinochet, muchas cosas eran más directas porque gran parte ocurrió en Inglaterra y en Madrid, y yo conocía a los abogados que trabajaron para Pinochet, por el propio caso.

Escribir no ficción literaria basada en entrevistas es extremadamente demandante, porque todo se basa en la confianza y en construir esa confianza. Philippe Sands

El desafío más difícil fue el de Rauff, debido a la desaparición total de documentos. Los archivos y registros fueron destruidos, lo que complicó enormemente el trabajo. Eso me obligó a encontrar testigos de ambos lados, víctimas y perpetradores, lo cual requiere tiempo. Hice siete u ocho viajes a Chile a lo largo de seis o siete años. Cada vez me quedaba una o dos semanas y conocía personas, pero es necesario verlas repetidamente. En el caso de los ex agentes de la DINA, Jorgelino Vergara y Samuel Fuenzalida, tomó tiempo encontrarlos y luego tiempo volver a hablar con ellos. Finalmente se abrieron y fui muy agradecido por su generosidad. Escribir no ficción literaria basada en entrevistas es extremadamente demandante, porque todo se basa en la confianza y en construir esa confianza.

ARCADIA: Y parece que en el presente ese tipo de trabajo también está bajo ataque. La información obtenida mediante investigación profunda parece estar amenazada, y es importante exponer su método a nuevas generaciones…

P.S.: Creo que el trabajo que usted hace, el que yo hago y el que hacen otros va a continuar. No va a desaparecer. El corazón de este libro, y de muchos otros, es que los seres humanos necesitan historias y les gusta contarlas. Una vez que comienzan a hablar, les resulta difícil detenerse. A partir de eso se puede construir una narrativa. Mi experiencia como litigante en tribunales me ha enseñado que el vínculo entre un juicio y un libro son las historias. Ahora mismo estoy trabajando en un caso de genocidio en La Haya, y pasaré directamente de allí a Cartagena y Bogotá. Los seres humanos necesitan leer historias y contarlas.

ARCADIA: Cierra una trilogía este nuevo trabajo, denos contexto sobre lo que aborda y sobre la escritura…

P.S.: Es el tercero de una trilogía. El primero fue East West Street, publicado también en español, donde por primera vez me integré a la historia. Había cuatro personajes, uno de ellos era mi abuelo. El segundo, Ruta de escape, me llevó a conocer a los hijos de dos nazis, con quienes entablé amistad.

Un editor en Nueva York me dio un consejo excelente: cuando se escriben este tipo de libros, el lector no solo quiere saber qué se encontró, sino cómo se encontró. Creo que por eso la gente los lee: funcionan como una historia detectivesca, en la que una pista lleva a la siguiente y luego a una persona y luego a otra...

ARCADIA: ¿Qué dificultades persisten a la hora de armar sus libros y qué consejo daría a alguien que quiera seguir su camino?

P.S.: El mayor desafío es no hacer nada demasiado rápido. Hay que tomarse el tiempo, dejar que las ideas se cocinen lentamente. Vivimos en una sociedad que quiere resultados inmediatos, pero avanzar con calma tiene un gran valor. Mi consejo es no apresurarse. Las ideas necesitan tiempo.

Vivimos en una sociedad que quiere resultados inmediatos, pero avanzar con calma tiene un gran valor. Mi consejo es no apresurarse Philippe Sands

ARCADIA: Usted menciona Patagonia y su gente, y Patagonia está ardiendo. Para muchos no es coincidencia. ¿Qué piensa de eso y qué dice el libro al respecto?

P.S.: ¿Se refiere a que Patagonia está ardiendo literalmente?

ARCADIA: Sí, físicamente.

P.S.: Mi próximo libro será sobre el ecocidio y el crimen de dañar el medio ambiente, y analizará también las políticas del señor Trump. El siguiente será aún más complejo: escribiré una novela por primera vez. El cambio climático es, para mí, el mayor desafío que enfrenta el mundo hoy.

ARCADIA: En el libro aparece la palabra impunidad. Muchos ven, por ejemplo, a Benjamin Netanyahu viajando por el mundo mientras comete crímenes terribles sin consecuencias. ¿Vivimos una época en la que la impunidad se ha normalizado?

P.S.: Vivimos en una era de impunidad, pero existen fuerzas contrarias. Siempre recuerdo el caso de Pinochet, que viajó a Londres creyéndose completamente seguro y recibió una inesperada palmada en el hombro mientras estaba hospitalizado. Para Putin, Netanyahu o miembros de Hamas, nadie sabe qué ocurrirá. El sistema de justicia internacional, creado en 1945, está bajo ataque, pero no va a desaparecer y seguirá produciendo consecuencias inesperadas. A los jóvenes les diría: no se rindan, mantengan sus principios y luchen por ellos. Es un juego largo.

ARCADIA: ¿Puede contarnos algo sobre el juicio en el que participa actualmente?

P.S.: Represento a un pequeño país africano llamado Gambia, que ha llevado un caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya contra Myanmar, por acusaciones de genocidio contra la comunidad rohinyá, una comunidad musulmana en un país mayoritariamente budista. El juicio dura tres semanas; estamos en la segunda. Las pruebas y los argumentos han sido muy contundentes. El hecho de que estos procesos existan confirma que aún hay un Estado de derecho a nivel internacional y que la era de la impunidad está lejos de completarse.

ARCADIA: En el libro usted aborda directamente la dictadura. Hoy vemos al ICE en las calles de Estados Unidos causando caos. Desde una mirada esperanzadora, ¿qué nuevas dinámicas podrían surgir de este desorden?

P.S.: En Estados Unidos, el Estado de derecho está bajo ataque. La comunidad más importante, además de los votantes, será la de jueces y abogados. Veremos si los llamados contrapesos constitucionales resisten. Soy moderadamente optimista. Creo que estamos viviendo un momento de quiebre. Algo cambiará. Ya lo vemos a nivel internacional, con episodios como el de Groenlandia, donde los países han entendido que no sirve ser amables con el señor Trump. El único lenguaje que entiende es el de la fuerza, y los países deberán ser firmes para proteger sus derechos e intereses.

ARCADIA: ¿Defendería a Donald Trump?

P.S.: Es poco probable que me lo pidiera y, si lo hiciera, es poco probable que aceptara.

ARCADIA: En el Hay Festival conversará con Juan Gabriel Vásquez, cuéntenos sobre la amistad que sostienen...

P.S.: Juan Gabriel y su esposa Mariana son amigos muy cercanos míos y de mi esposa Natalia. Juan Gabriel estudió cinco años de derecho, lo que le da una mirada jurídica y una atención extraordinaria al detalle. Es un verdadero escritor, una figura literaria. Nos encanta explorar juntos la relación entre derecho y literatura, entre hecho y ficción, dónde se trazan las líneas y cómo se cruzan. Es un tema central de nuestra amistad intelectual y muy pertinente para Colombia, con su gran tradición de escritores.

ARCADIA: Otra invitada al festival es María Corina Machado, cuya historia se escribe también en tiempo real. ¿Tiene alguna opinión sobre ella?

P.S.: Sé que su invitación llevó a algunas personas a decidir no participar. Fui presidente de English PEN y creo firmemente en la libertad de expresión. No quiero dialogar solo con quienes piensan como yo. Respeto que algunos consideren problemática su invitación, pero creo que es importante escuchar voces distintas. No comparto todo lo que ha dicho o hecho, pero no me opongo a que haya sido invitada. No ha cometido crímenes y quiero escuchar lo que tiene que decir.

ARCADIA: ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dado Londres Street 38?

P.S.: Me permitió pasar mucho tiempo en Chile y conocer personas extraordinarias, incluida una comunidad literaria increíble. Chile tiene escritores maravillosos, algunos ya fallecidos como Roberto Bolaño y otros jóvenes como Alia Trabucco Zerán. Pero lo que más me entusiasma es que el libro será adaptado al cine por cineastas chilenos que realizaron Los Colonos, premiada en Cannes en 2023. Compraron los derechos y la película se rodará el próximo año. Estoy muy emocionado y feliz de participar en ese proyecto.