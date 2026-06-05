Colombia presenta el Capítulo de los Pueblos Indígenas en el Plan Nacional de Cultura 2024–2038

El Ministerio de las Culturas y los Pueblos Indígenas de Colombia, presentan el Capítulo de los Pueblos Indígenas del Plan Nacional de Cultura 2024-2038, un instrumento construido de manera conjunta a través de Consulta Previa, Libre e Informada.

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El lanzamiento se realizará el próximo martes 30 de junio, a partir de las 5:30 p. m. en el Teatro Colón de Bogotá, y contará con la participación de la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, así como la de delegados de las Organizaciones Indígenas Nacionales con asiento en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC).

Este capítulo marca un hito al consolidar un enfoque que reconoce la autonomía, el Gobierno Propio y los sistemas de conocimiento de los Pueblos Indígenas como pilares fundamentales en la construcción de la política cultural del país.

El evento tendrá una programación artística que incluye armonización, presentaciones de agrupaciones de danza y música. La entrada será gratuita con inscripción previa hasta completar aforo. Habrá muestra viva artesanal de productos ancestrales en el lobby y los pasillos del teatro. Asimismo, se dará la presentación de los grupos artísticos Suma Alpa y Ensamble Paleofuturista, grandes representantes de los pueblos originarios que le darán un color maravilloso al evento.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/eMm6vaxK

'Ensamble Paleofuturista' Foto: Cristian Perilla

El Capítulo de los Pueblos Indígenas, a profundidad

El Capítulo de los Pueblos Indígenas es el resultado de la materialización de sus derechos a través de la Consulta Previa, Libre e Informada, desarrollada en 50 encuentros territoriales durante el año 2024, en los que se escuchó la palabra colectiva, se tejieron las bases de una Política Cultural sentida, y se orientó la acción pública en el campo cultural en coherencia con la Ley de Origen, Derecho Mayor, la Palabra de Vida y los Sistemas de Conocimiento indígena.

El Capítulo plantea una conceptualización propia que se materializa en el marco estratégico, el cual está constituido por cuatro tejidos que le apuntan a:

*Fortalecer los sistemas de conocimiento propios, las lenguas y las prácticas culturales. *Proteger el territorio como base de la vida y la cultura. *Garantizar la pervivencia cultural como eje de la política pública. *Reconocer el Gobierno Propio y la autonomía como pilares del desarrollo cultural.

Este Capítulo entiende la cultura más allá de un sector aislado, la expresa como un tejido vivo de la política cultural, que se teje con los Pueblos y desde los territorios. Con este instrumento, Colombia avanza hacia una cultura que pone en el centro la diversidad, la vida y la pervivencia de los Pueblos Indígenas, como base para la construcción de paz y futuro.

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Organizaciones indígenas que integran la MPC

*Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC; *Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC; *Confederación Indígena Tayrona – CIT; *Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” – AICO: *Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor; *Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC; *Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente – AISO