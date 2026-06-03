Porque no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, bien vale disfrutar de la cultura mientras se le aprecia y se le exalta.

‘Por arte de magia’: el Museo Nacional homenajea a Gustavo Lorgia y a la historia de la magia en el país

En un contexto de incertidumbre electoral, polarización total y expectativa, Colombia se prepara para un nuevo festival esta semana. Tendrá lugar del 4 al 8 de junio de 2026.

De lo Sagrado Universal implica cinco días de programación, 27 funciones, ocho compañías internacionales, 19 artistas y compañías nacionales y actividades en doce ciudades del país. La iniciativa del CNA, del Ministerio de las Culturas, reúne danza, teatro, performance, música, artes visuales, experiencias inmersivas en torno a esta pregunta: ¿qué nos vincula, como seres vivos, con algo más grande que nosotros mismos?

Un alabao para Totó la Momposina: homenaje sentido en su nombre de las artistas a las que inspiró

Entre sus muchos talentos en muchas disciplinas, el festival congrega a talentos de primer orden: Álvaro Restrepo - Athanor Danza / Compañía Cuerpo de Indias - El Colegio del Cuerpo (Cartagena), Celis Family Gospel Choir (San Andrés), Colectivo Rampira (Tumaco), Compagnie Multicorps (Benín/Francia), Compañía Hervé Koubi (Francia), Coro Nacional de Colombia, Corporación Cultural Jayeechi (La Guajira), David Felipe Escobar (Bogotá), Ensamble Paleofuturista (pueblos indígenas Kichwa, Wayuu, Kamëntšá, Embera Chamí y Arhuaco de Colombia), Fundación Proyecto Nómade Teatro (Pasto), Heiner Goebbels (Alemania), Hombre de Barro (Bogotá), Istanbul Whirling Dervishes (Turquía), José Escobedo (Chile) y María Mulata (Colombia), Kandombeo y Color (Nariño/Bogotá), Kijana (Bogotá), María Teresa Hincapié (Armenia), Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Pauline Oliveros Foundation / Ximena Alarcón (Estados Unidos/Colombia), Priscilla Telmon & Vincent Moon (Francia/Brasil), Pueblo Guna (Resguardo Indígena Gunadule de Arquía), Rumba All Stars (Cuba), Teatro La Candelaria (Bogotá) y a los músicos Vasundhara Das (India).

Vasundhara Das viene de la India a dejar música. Foto: Malini Hariharan

‘Katabasis’ de Mauricio Carmona Rivera: arte sobre los ríos subterráneos y las memorias que ocultan

De Benín y Francia, la Compagnie Multicorps trae 'Didę', pieza inspirada en la tradición Gélèdè que convierte los cuerpos en territorio donde lo íntimo y lo político se entrelazan. Foto: Sophie Négrier

De lo Sagrado Universal no convoca desde un credo ni desde una tradición única. Lo sagrado, aquí, es una forma de nombrar lo que la vida tiene de profundo, de compartido: presente en el cuerpo que danza, en la voz que canta, en la imagen que revela. El festival invita prácticas artísticas que, desde lenguajes y tradiciones espirituales diversas, exploran formas de relación profunda entre el cuerpo, la comunidad, el territorio y la experiencia sensible.

El lanzamiento contó con la presencia de la Ministra de las Culturas, las artes y los saberes y el artista Heiner Goebbels. Foto: Lina Rozo

Yannai Kadamani Fonrodona, Ministra de las Culturas, explicó en el lanzamiento que “juntos recorreremos desde las músicas de los pueblos originarios de la Amazonia hasta el gospel de San Andrés; desde el performance hasta la danza contemporánea franco-argelina y las tradiciones de raíz africana. Teatro, performance, música, artes visuales y experiencias inmersivas que nos acercan a lo que somos y a lo que compartimos”.

La programación reúne más de veinte propuestas, 23 de estas con entrada libre para el público. Conciertos, piezas de danza, teatro, performances, instalaciones inmersivas, exposiciones de artes visuales y espacios de escucha. Las obras dialogan con tradiciones diversas —el bhakti hindustaní, los cultos afrobrasileños, la raíz de los Derviches, las tradiciones de Argelia y de Benín, la cosmovisión wayuú, los saberes del Pacífico colombiano, las músicas de los pueblos originarios de América Latina— configurando un tejido plural donde distintas formas de entender el mundo conviven sin borrarse, y donde la diferencia es condición del encuentro.

Invitados internacionales

Heiner Goebbels (Alemania), uno de los creadores escénicos más influyentes del mundo contemporáneo, presenta un estreno mundial, una creación inédita concebida especialmente para el Teatro Colón en coproducción entre el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y Nova et Vetera: DO YOU REMEMBER DO YOU NO I DON’T. La obra se concibe como una experiencia colectiva que explora la convivencia de contradicciones sin resolverlas, alejándose de narrativas lineales y certezas. A través de una lógica de resonancia entre cuerpos, sonidos, objetos y espacio, cerca de veinte intérpretes —músicos, bailarines y performers vinculados a Colombia— construyen una polifonía donde múltiples voces coexisten sin fusionarse. Los materiales escénicos, provenientes de archivos teatrales y operísticos, actúan como agentes activos cargados de memoria histórica. Entradas en Tuboleta.

Heiner Goebbels (Alemania), uno de los creadores escénicos más influyentes del mundo contemporáneo, presenta una creación inédita concebida especialmente para el Teatro Colón en el Centro Nacional de las Artes. Foto: Lina Rozo

Desde Turquía llegan los Istanbul Whirling Dervishes, guardianes del sufismo como camino espiritual, que perpetúan el espíritu humanista y la filosofía del gran Mevlana Jalal ad-Din Rûmî en una ceremonia auténtica al ritmo de los grandes compositores sufíes. Se presentan en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Santander de Bucaramanga, con entradas en Tuboleta, en el marco de las acciones de la Red Nacional de Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales que lidera el CNA.

'What the day owes to the night' Foto: Didier Philispart

“Estoy uniendo mundos”, guitarrista wayú Henry Pimienta Pushaina charla con Arcadia

De Francia llega la Compañía Hervé Koubi con Lo que el día le debe a la noche, inspirada en la novela del escritor argelino Yasmina Khadra: una obra que combina danza contemporánea, capoeira y artes marciales en lo que The New York Times describió como “una creación de belleza poética”. De India, Vasundhara Das trae Songs of Bhakti, un viaje por la tradición clásica hindustaní y la poesía mística sufí, donde el sonido no se escucha sino que se habita. De Francia y Brasil, Priscilla Telmon y Vincent Moon presentan Híbridos, los espíritus de Brasil, una instalación inmersiva de trance-cine que ha pasado por el MoMA de Nueva York y el Barbican de Londres. Y de Benín y Francia, la Compagnie Multicorps trae Didę, pieza inspirada en la tradición Gélèdè que convierte los cuerpos en territorio donde lo íntimo y lo político se entrelazan.

Artistas nacionales

Álvaro Restrepo presenta REBIS (1986), obra que inauguró un nuevo lenguaje en las artes del cuerpo en Colombia, se presentó en más de 50 países y obtuvo en 1992 el Gran Premio PEGASUS en Hamburgo. La Corporación Cultural Jayeechi de La Guajira trae Ala’ala y Juyá, poema épico Wayuu sobre los rituales de un pueblo en defensa del agua. El Grupo La Candelaria presenta Nayra, exploración del inconsciente y los mitos populares colombianos en un espacio de forma octogonal, a la manera de las malocas.

'Rebis', del Colegio del Cuerpo. Foto: Carlos Lema

El Ensamble Paleofuturista propone un ritual escénico donde convergen músicas y oralituras de pueblos originarios de América Latina. Hombre de Barro pone en diálogo melodías ancestrales y experimentación contemporánea. El Celis Family Gospel Choir, familia musical de tres generaciones de San Andrés, celebra la espiritualidad a través del negro espiritual. El Colectivo Rampira trae los cucuruchos de San Luis Robles, danza tradicional del Pacífico sur. Y la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y María Mulata cierran el festival con la Misa Criolla.

Hombre de barro Foto: cortesía CNA / A.P.I.

El festival acoge también tres exposiciones: Concordancia vital: lo sagrado en María Teresa Hincapié y Entonces llamó a un arcángel, de David Felipe Escobar, ambas en el Museo Santa Clara; y Caminos de Agua | Diiggalmala | Baydo Õ | Banyã Õ | Memorias, prácticas y resistencias del Darién, en el Museo Nacional de Colombia y en alianza con el ICANH.

Para el país

El festival habitará once espacios de Bogotá: las salas del Centro Nacional de las Artes -Teatro Colón, Sala Delia Zapata, Sala Fanny Mikey, Sala Teresita Gómez y Plazoleta CNA, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Colsubsidio, el Museo Santa Clara, el Museo Colonial, el Museo Nacional, la Iglesia San Ignacio y el Teatro La Candelaria, además de la localidad de Bosa en el barrio San Bernardino, donde la colonia robleña recibirá la danza de los cucuruchos en su propio territorio.

'HÍBRIDOS • Almas e Angola', Florianópolis, Brasil. Foto: ©PetitesPlanetes

Sobre ‘Dualismo Mágico’, su Macondo andino, cumbiero-experimental, Arcadia habla con Las Áñez

Y, a través de la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales, el festival también llegará a Barranquilla, Bucaramanga, Envigado, Pasto, Quibdó, Riohacha, Cartagena, Leticia y Valledupar, con funciones y actividades que llevan sus propuestas a escenarios y comunidades de estos lugares del territorio nacional. Y, como antesala, para quienes se perdieron la obra de la aclamada compañía de danza Akram Khan Company y de Manal AlDowayan (Reino Unido y Arabia Saudita), que fue el abrebocas del festival hace unas semanas en el Teatro Colón, la obra Thikra, Night of remembering se transmiriá por el canal público Señal Colombia el jueves 28 de mayo a las 5:00 p.m.

Además de las obras artísticas, De lo Sagrado Universal vendrá acompañado de actividades de mediación en Bogotá y en regiones: conversaciones, talleres y espacios de reflexión que profundizan el encuentro entre las obras y el público, y convierten la experiencia del arte en un acto colectivo y consciente.

El encuentro del Centro Nacional de las Artes abarca desde el performance contemporáneo hasta las músicas de los pueblos originarios de la Amazonia, desde el gospel de San Andrés hasta la danza contemporánea franco-argelina, con funciones de entrada libre para el público. Foto: CNA