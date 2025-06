Era su destino, de cierta manera, ir por el lado artístico de la existencia; si bien, nos lo confiesa, es un lado que su cultura ha considerado menor por generaciones, destinado a ser hobby de aquellos que no tienen oficio o gozan de demasiado tiempo. A diferencia de esa creencia, algo sí es indiscutible, con su camino y la música que está llevando a muchos rincones de Colombia y pronto llevará al mundo, Henry Pimienta Pushaina está cambiando esa percepción en su propia tierra mientras asombra a los públicos que se cruzan con su sonido y propuesta.

El arte y la música estaban en su sangre, en su linaje. De niño, Henry dibujó y experimentó con danza, pero todo cambió una noche en la que su padre, que describe como un bohemio, le llevó una serenata a su madre. De unos 12 años, Henry tocó por primera vez una guitarra, tras quedar atónito con ella y sus sonidos. Se enteró luego de que, de su lado Pimienta, su abuelo tocó y cantó, así como cantó su abuela. No los conoció, pero quizá desde el más allá y desde la sangre impulsaron ese magnetismo por el instrumento que le nació “esa noche, a las cuatro de la mañana, en plena serenata de mi mamá”, cuando empezaron sus clases, según le contó a SEMANA.

Nacido en Uribia, La Guajira, en 1995, Pimienta Pushaina es un pionero. Desde la academia que le dieron los salones y la profunda exploración dentro de su legado y su tierra, como ciudadano del siglo XXI, está viendo el mundo que lo rodea y sintiendo el calor del cambio climático en sus pies. Y no se queda quieto, quiere sumar generando conciencia social en torno al tema, así como también en impulsar cambios en su sociedad . “El sistema normativo wayú está regido a través de un machismo muy propio de la idiosincrasia local, pero hay esperanzas ahí porque las sociedades están despertando, la cultura está despertando y la cultura misma está observando las cuestiones que no están bien, y lentamente se están haciendo cambios”.

Sobre su arte, tema fundamental de la charla, Pimienta Pushaina explica que la música que compone busca unir diferentes contextos, diferentes proyecciones. En efecto, es una música que nace del sentir wayú, pero que utiliza una herramienta occidental como la guitarra clásica. Por encima de la formación académica que recibió en la Universidad del Atlántico (cursando Bellas Artes, tocó repertorio venezolano, cubano y argentino), Henry entendió algo sobre las seis cuerdas: “En plena carrera me di cuenta de que la guitarra me ayudaba a expresar el sentir wayú”. En ese punto, la exploración alimentó sus ganas de volver al territorio, estudiado, como muy pocos lo hacen.

A su regreso, cuenta, faltaba otra parte de la educación. “Un maestro sabio me vio tocando un repertorio venezolano y me dijo: ‘Allá te enseñaron y aprendiste de afuera para adentro. Aquí nosotros tenemos que pensar de adentro para afuera. ¿Qué hay en tu estómago?’” . Esas palabras intensificaron su búsqueda, y así llegó al espacio de creación sonora que hoy habita, a una conexión con su sonido. “La muestra es lo que han escuchado”, dice refiriéndose a Suurula wayuu , su primer trabajo discográfico, el primer portafolio de obras wayú para guitarra de su autoría, disponible en Spotify y en otros servicios como Bandcamp.

Acerca de esas maneras, Henry asegura que se entrega a lo que está sintiendo. “Mis composiciones me usan para llegar a su fin. Y cuando termino una es porque siento que la música terminó. Por eso hay piezas que pueden durar minuto y medio, y otras que pueden durar tres minutos. Es la misma música, el mismo territorio, el mismo sentido, el que me dice que hasta ahí va. Esa es mi forma de componer”. Esta va de la mano con su lectura de la música wayú, en la que la afinación de los instrumentos tradicionales depende del artesano, y si bien no tiene una forma definida, sí hay motivos, una organización de sonidos que se repiten y se intercalan en el tiempo.