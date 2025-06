Una verdadera figura en la escena musical (tanto pesada como experimental y diversa en intereses), cuyo sonido marcó las décadas finales del siglo XX y aún tiene ecos fuertes en tiempos presentes, regresa a Bogotá y habló con nosotros.

Marty Friedman, guitarrista y compositor, reconocido por participar en bandas como Cacophony y Megadeth, así como por su versatilidad musical como solista (y reinventarse en Japón, con lo difícil que es), viene por segunda vez a Colombia después de un paso inicial en 2018, en el que sembró bonitas relaciones con músicos locales que derivaron en una colaboración.

Friedman se presentará de nuevo en Bogotá el próximo lunes, 16 de junio, en la Escuela Fernando Sor, una visita enmarcada en su gira Live Drama 2025, en la que despliega su reciente disco Drama y más sonidos de su camino. En ese marco, el aclamado músico nos abrió un espacio para hablar. Sobre sus inicios, carrera y experiencia como artista, esto nos dijo.

Genio y figura de las seis cuerdas, Martin Adam Friedman nació Washington D. C., el 8 de diciembre de 1962. | Foto: cortesía Marty Friedman

SEMANA: Bienvenido a la revista Semana, la revista más leída de Colombia. Es todo un placer tenerlo aquí....

Marty Friedman: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de regresar a Bogotá y compartir con los fanáticos colombianos.

SEMANA: Haciendo una pequeña retrospectiva y hablando de su amplia carrera, en los años ochenta, participó en una banda llamada Hawaii y posteriormente en el proyecto de Cacophony con Jason Becker, con quien grabaron dos álbumes de estudio. ¿Tuvieron la intención de en su momento grabar un tercer álbum antes de su llegada a Megadeth y la de Jason al proyecto de David Lee Roth?

M.F.: Para ese entonces habíamos escrito material juntos; teníamos unas cuatro o cinco canciones, no tantas como para pensar en hacer un nuevo lanzamiento. No muchas personas lo saben, pero Cacophony reemplazó al cantante con el cual nos dimos a conocer (Peter Marrino) por un vocalista llamado Ray Bryant, con quien de hecho hicimos unas cuantas presentaciones que serían las últimas de la banda. Las canciones que habíamos escrito con Jason después de nuestro segundo álbum, tenían un sonido mucho más comercial comparado con los trabajos anteriores; sin embargo, considero que para la actualidad, y si se hubiese lanzado, este material no hubiera envejecido tan bien para los fans como lo hicieron los dos álbumes que lanzamos.

SEMANA: Hablando de su relación musical con Jason Becker, durante la composición y grabación de Speed Metal Symphony (1987) y Go Off! (1988). ¿Cómo fue el proceso de grabación y arreglos en las canciones en el que dos guitarras lideres se complementan todo el tiempo junto con otros instrumentos?

M.F.: Antes de conocer a Jason, yo había escrito la mayoría del material del álbum Speed Metal Symphony; de hecho, gran parte de las canciones de ese trabajo ya estaban compuestas antes de formar Cacophony; a pesar de ese detalle, decidí añadir muchas secciones y nuevos detalles a muchas de ellas para resaltar la participación y virtuosismo de Jason.

Por otra parte, al momento de lanzar Go Off!, la colaboración fue más equitativa; la mayoría de veces componíamos juntos en la casa de Jason. En aquel entonces, él tenía una grabadora de casetes de cuatro pistas con la cual grabábamos nuestros demos, cosa que ayudó bastante porque en aquellos días yo no tenía idea de cómo grabar mis pistas, ideas y demos de forma casera.

SEMANA: Cuando llegó a Megadeth se creó una enorme expectativa sobre su participación en la banda, en la que plasmó un gran despliegue de su talento ¿Cómo fue ese paso? ¿Sintió que su enfoque como guitarrista sería diferente, por las diferencias de sonido en ambas bandas?

M.F.: Mi enfoque nunca ha cambiado y sigue siendo el mismo; no importa con qué género musical me encuentre trabajando, bien sea tocando o componiendo; como músico, siempre intento identificar algo que considere faltante y añadirlo a las canciones. Durante este proceso a veces tengo suerte y me inspiro para llevar a cabo ideas radicales que influyan sonoramente y significativamente en todas las canciones, ojalá de forma positiva.

SEMANA: Continuando con su trabajo en Megadeth, muchos de los fanáticos de la banda aclaman su participación en ella, grabó 5 álbumes de estudio en los que incluso tuvo la oportunidad de componer muchas de las canciones. ¿Cómo fue la experiencia de componer para una agrupación conformada por músicos tan reconocidos?

M.F.: He escrito detalladamente y bastante sobre este tema en mi autobiografía Dreaming Japanese; pero, una respuesta resumida para la pregunta es que, aunque Dave Mustaine hizo los arreglos en la música en Megadeth, durante mi estadía en la agrupación, cada canción fue escrita con la contribución de cada uno de los cuatro miembros que estuviésemos en la banda durante cada lanzamiento. A pesar de que los fans lean que en los créditos de composición de las canciones de los álbumes solo se aparezca Mustaine u ocasionalmente a los otros integrantes del grupo; la participación de cada uno de los músicos durante esos años fue muy importante en dichos trabajos.

La palabra virtuoso sirve para describir a Marty Friedman, que dejó en Megadeth unos aportes inolvidables. | Foto: cortesía Marty Friedman

SEMANA: ¿Considera que su aporte musical a Megadeth dio un enfoque sonoro diferente a la banda? o ¿los sonidos explorados se dieron naturalmente por las necesidades musicales de la década de los 90?

M.F.: Considero que añadí un toque más melódico, un feeling étnico y un enfoque más conmovedor, adicionando sonidos diferentes al thrash metal y cómo usualmente este suena. Me arriesgué; fácilmente pudo no haber funcionado como quizás si lo pudo haber hecho. Creo que en aquellos años y hasta el día de hoy, fui afortunado de que los fans retribuyan su cariño hacia mi trabajo al hacer esta propuesta de fusión con sonidos tan distintos.

SEMANA: Ha realizado presentaciones esporádicas con Megadeth ¿Cómo ha sido la experiencia musical y personal de reencontrarse en el escenario con Dave Mustaine? Si se diera la oportunidad de en algún momento de regresar y grabar álbumes con la banda, ¿lo consideraría?

M.F.: Para mí fue maravilloso, y creo que para Dave también lo fue. Fue realmente especial ver como fans genuinos de la banda mostraron tanto amor y emoción por lo que enfocamos y construimos juntos en años anteriores. Fue la celebración de lo que un día trabajamos como equipo, pero, a la vez, de lo que cada uno hizo individualmente. Sobre la banda, no tengo pensado en volver a grabar con ellos, pero nunca me niego a la oportunidad ante una idea que surja y me emocione si se da la oportunidad adecuada.

SEMANA: Hablando de su carrera solista, en 2024 lanzó el álbum Drama. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Qué lo separa de sus trabajos anteriores?

M.F.: Para mí, este lanzamiento es la representación más precisa de lo que es la música de Marty Friedman. Es romántica y a la vez con mucha melancolía; espero deje una sensación de nostalgia, pero a la vez de optimismo. Creo que siempre he intentado lograr este tipo de sensaciones a diferentes niveles desde mi música.

Por ejemplo, Scenes fue un álbum muy romántico y, después de lanzarlo, he mejorado considerablemente mi habilidad de interpretar la guitarra, componer, producir y hacer arreglos. También, tenía un presupuesto mucho mayor, acceso a músicos de primer nivel, así como a mejores equipos; muchos de los fans tienen sus vidas y recuerdos vívidos sobre ese trabajo, así que, por muy bueno que sea Drama, quizás el álbum no pueda competir con 30 años de experiencias de vida o recordación por parte de los fans (si los comparamos). Sin embargo, para mí era el momento de crear nuevas experiencias musicales y de vida con Drama.

SEMANA: Desde que decidió vivir en Japón ha adoptado un estilo musical e incluso de vida diferente ¿De donde nace esta fascinación por la cultura y sobre todo por la música japonesa? ¿Qué le hizo pensar inicialmente en experimentar con elementos sonoros de aquel país?

M.F.: Todo pasó cuando era un adolescente y vivía en Hawái. La mayoría de veces, estaba expuesto a una gran variedad de música asiática; para aquel entonces, ya era muy bueno y dominaba la guitarra en cuanto al rock y al metal, pero en vez de involucrarme de lleno con otros géneros como el jazz, la fusión o la música clásica como otros guitarristas lo hicieron, me sentí especialmente atraído por emular a los grandiosos vocalistas de la música tradicional japonesa Enka, eso me involucró mucho en la música y la cultura del país.

Wakazaemon, bajista de la banda de Marty Friedman. Se dice que su presencia en el escenario es eléctrica. | Foto: cortesía Marty Friedman

SEMANA: Hablando de la influencia musical internacional y su próxima visita a Colombia, los fanáticos del país se sienten muy orgullosos de su colaboración hace unos años con la agrupación nacional Apolo 7 ¿Cómo se dio la posibilidad de trabajar juntos? ¿Existe la posibilidad de que haya nuevas colaboraciones con la banda u otro artista colombiano?

M.F.: Conocí a Apolo 7 en mi primera visita a Bogotá en el 2018. Me encantó su música; era pop, era metal y había mucha influencia cultural de la música tradicional colombiana. Hicimos amistad rápidamente y nos mantuvimos en contacto desde ese día, haciendo muchas colaboraciones juntos. Después de conocer un poco más sobre la música colombiana y por supuesto a los integrantes de la banda, definitivamente estoy dispuesto a continuar trabajando con ellos o con cualquier otro artista colombiano cuya música me emocione y me haga vibrar.

Chargeeeeee, en las baterías de este Live Drama Tour 2025. | Foto: cortesía Marty Friedman

SEMANA: En su carrera ha explorado diversos sonidos y no ha temido integrar géneros como el heavy, el thrash metal y el rock progresivo con tintes folclóricos de diversas latitudes. Así se ha ganado un respeto global de los melómanos. ¿Hay algo dentro de la música que aún no ha explorado y le gustaría abordar?

M.F.: Constantemente estoy aprendiendo nuevas cosas. El mundo es un lugar muy grande, por lo que cada día exploro y encuentro música de todos los continentes la cual encuentro muy estimulante para mí. Estoy abierto a interpretar todo tipo de música desde que esta transmita pasión y emotividad. Quiero interpretar tanta música como pueda, así que no hay algo en específico que por ahora sienta que no haya hecho. Porque hay mucha música por ser escuchada y explorada, para quizás más adelante interpretar o experimentar.

SEMANA: Muchas gracias por su tiempo. ¡Nos vemos el próximo 16 de junio en Bogotá!

M.F.: ¡Muchas gracias! El show en Bogotá será muy especial para mi banda así como para mí. Nos veremos allí. ¡Esperen muchas gratas sorpresas!