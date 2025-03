Ian Hill es uno de los arquitectos del heavy metal, un género musical que ha nutrido desde el ataque de las cuatro cuerdas bajas y desde la banda que fundó, Judas Priest, que definió un sonido y marca (y lo hará para siempre) los oídos y las vidas de millones en todo el mundo.

El icónico bajista, Rob Halford, Richiel Faulkner y todo Judas Priest llegarán pronto al país, en el marco del festival Monsters of Rock 2, para tronar su nuevo trabajo, Invincible Shield, junto con las canciones que encumbraron a la leyenda absoluta de género que moldearon (y del que Hill da una clase maestra en esta entrevista). Esto nos dijo.

Los conciertos que Judas Priest presenta en Suramérica hacen parte del 'Invincible Shield Tour'. Monsters of Rock 2, en Bogotá, no será la excepción. En la foto, Richie Faulkner, Rob Halford, Scott Travis, Glenn Tipton e Ian Hill. | Foto: Andrew McGovern

SEMANA: Es un honor tenerlo en este espacio...

Ian Hill: Gracias a ustedes por la invitación.

SEMANA: Judas Priest no lanzaba un álbum de estudio desde 2018. Hablemos del lanzamiento más reciente, Invincible Shield, que salió el año pasado. ¿Cómo se sintió en cuanto al proceso musical y qué opinión le respecta este más reciente trabajo?

I.H.: Fue fantástico porque antes de lanzar Invincible Shield dispusimos de buen tiempo para componer cada canción antes de grabarlas en el estudio. Tuvimos entre 2019 y 2020 para trabajar meticulosamente, fue el tiempo suficiente para hacer arreglos y corregir detalles de cada tema a nuestro gusto. Fue increíble porque, a la fecha, Judas Priest nunca había dispuesto de tanto tiempo para grabar un álbum. Pienso que este trabajo se destaca por su gran musicalidad. Quizás el único inconveniente en su momento fue reunirnos para grabar debido al covid-19, algo que fue triste porque estaba coincidiendo con el tour del aniversario 50 de la banda. Fue complejo porque tuvimos que retrasar el lanzamiento, que todos queríamos hacer lo antes posible. Cuando finalmente pudimos salir de gira de nuevo, tuve que agregar y ajustar las líneas del bajo del disco en diferentes hoteles de Europa después o antes de las presentaciones, e incluso en mis tiempos libres; así, tal cual, se hicieron algunos ajustes en las guitarras. Al terminar ese tour europeo, dispusimos de dos semanas extra para enfocarnos únicamente en el disco y hacer los ajustes necesarios. ¿El resultado? ¡Un trabajo fantástico!

SEMANA: A la fecha, Judas Priest se ha presentado cuatro veces en Colombia (2008, 2011, 2018 y 2022). De esas presentaciones, ¿cuál ha sido la más memorable y por qué?

I.H.: ¡Definitivamente la primera vez! Recuerdo cuando tocamos en 2008; nos llevamos una hermosa impresión de Colombia, es un país muy hermoso. Lastimosamente, por nuestro itinerario, no podemos disfrutar mucho de los lugares en donde nos presentamos y queríamos conocer más del país; cuando llegamos, todos nos hicieron sentir realmente bienvenidos. Fue nuestra impresión general y después fue un placer haber podido regresar al país años después.

Recuerdo cuando tocamos en 2008; nos llevamos una hermosa impresión de Colombia, es un país muy hermoso

SEMANA: Los fanáticos colombianos están muy expectantes de esta nueva edición del festival Monsters of Rock. ¿Qué podrían esperar de Judas Priest en esta presentación en Bogotá?

I.H.: Los conciertos que estamos presentando actualmente serán los últimos del Invincible Shield Tour, así que promocionaremos muchas de las canciones del álbum. Obviamente interpretaremos clásicos que siempre a los fanáticos más antiguos les gustan escuchar; habrá una alternancia del nuevo material con algo de lo clásico. La producción tendrá un gran trabajo y esfuerzo que reflejará algunos detalles audiovisuales temáticos referentes a este último disco en el escenario. Habrá un show de luces e imágenes que lo hará diferente; queremos conectar al público con Invincible Shield tanto como podamos y que tenga una gran experiencia basada en este trabajo.

El bajista de Judas Priest, Ian Hill, es una verdadera institución. | Foto: John Atashian/Getty Images

SEMANA: Con una trayectoria tan amplia, con más de cinco décadas de heavy metal que sigue creciendo, y con un público que siempre quiere más, ¿cómo acomodan y deciden qué canciones tocar en un set list?

I.H.: Es muy difícil, especialmente cuando lanzamos un nuevo álbum. Queremos mostrar con entusiasmo las nuevas canciones, pero, a la vez, sabemos que los fanáticos siempre quieren escuchar las canciones clásicas. Incluso, a veces tenemos que elegir las canciones basándonos en factores como las restricciones de tiempo, según sea el caso. Es complicado porque, como mencionaba, muchos fans siempre quieren que toquemos nuestros temas más conocidos, los cuales amamos y disfrutamos interpretar, pero también queremos promocionar nuestros trabajos recientes para que en el futuro sean escuchados en otras giras también. Muchos también demandan escuchar material nuevo durante las presentaciones; en algunas oportunidades hemos interpretado álbumes completos en vivo, pero entendemos que muchas personas quieren escuchar nuestras canciones más famosas porque las disfrutan mucho o porque quizás nos ven por primera vez. Hacemos todo lo posible para hacerlos felices a todos, así que siempre buscamos que haya ese equilibrio.

SEMANA: Judas Priest es toda una institución en el mundo del metal y de la música en general, ¿cómo le gustaría que la banda sea recordada en las próximas décadas por las nuevas generaciones entusiastas del género que interpretan?

I.H.: Nos gustaría ser recordados como una banda de heavy metal auténtica. Quizás como “los abuelos del metal” (risas). Nos gustaría que en el futuro, cuando mencionen al heavy metal, la imagen de Judas Priest venga a la mente de las personas. Es muy lindo que seamos un referente del rock y del metal.

SEMANA: En este punto de su carrera en la que ha demostrado ser un gran músico con una gran banda, ya no deben probar nada a nadie dentro de la música y dentro del género. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente propiamente Ian Hill después de décadas de tan notable carrera?

I.H.: Me siento fantástico, porque por durante años he vivido de lo que me encanta hacer. Disfruto componer, hacer música, grabar y hacer presentaciones. Quizás, algunos lo vean como algo repetitivo; sin embargo, para mí siempre será una oportunidad para hacer cosas nuevas, conocer nuevos lugares, culturas y personas en el mundo que nos demuestran tanto cariño; es muy lindo. Me parece gratificante que por tantos años podamos hacer felices a quienes admiran nuestro trabajo, así sea con un par de horas en un show. Eso es amor por lo que hago y así me siento desde que empezamos.

Disfruto componer, hacer música, grabar y hacer presentaciones. Quizás, algunos lo vean como algo repetitivo; sin embargo, para mí siempre será una oportunidad para hacer cosas nuevas, conocer nuevos lugares, culturas y personas en el mundo que nos demuestran tanto cariño

Ron Halford, frontman de Judas Priest, genio, figura y orgulloso integrante de la comunidad LGBTI. | Foto: Andrew McGovern

SEMANA: Hablando de tantos años de trayectoria, ¿cuál es su álbum favorito de Judas Priest y por qué?

I.H.: Diría que Invincible Shield, por su gran producción y sonido; la mayoría de músicos dirá que su último lanzamiento es el mejor, para promocionarlo (risas). Aunque si tuviera que elegir uno de los anteriores, diría que Defenders of the Faith (1984) porque en su momento fue el último álbum de la época que muchos consideran “clásica”; posteriormente, experimentamos con el siguiente álbum, Turbo (1986), puedes notar un sonido que nos gusta mucho, pero que ya es diferente de ahí en adelante. Como dije, me inclino por Defenders of the Faith por sus canciones y el sonido que proyectamos en ellas.

SEMANA: Cuando se habla de bandas, se habla de química entre los músicos y la conexión que tienen al tocar las canciones. Desde la salida de K. K. Downing, guitarrista de la banda hasta 2011. ¿Cómo ha sido la química musical con Richie Faulkner, quien lo reemplaza desde entonces?

I.H.: Richie tuvo el primer tour con nosotros en 2011, el Epitaph Tour. Antes de eso, conocíamos de su trabajo. Nos pareció un músico muy auténtico y extraordinario, pues él no quiere sonar como otros guitarristas, sino imprimir su propio estilo e identidad tocando canciones de la banda, pero dando un valor agregado a las mismas. Ha sido fantástico trabajar con él, y antes de 2014, cuando estábamos grabando Redeemer of Souls (2014), primer álbum de estudio en el que trabajamos con él, constatamos su calidad y compromiso. Vimos todas sus capacidades en el escenario, y al momento de conectar y componer ese material tuvimos un gran feeling con su manera de interpretar. A partir de ahí, puedes ver cómo ha influenciado positivamente en lo más reciente de la banda. Esto no es algo nuevo en Judas Priest, pues durante los años hemos tenido diferentes bateristas e incluso cantantes que han dado mucha autenticidad a los diferentes trabajos de la banda sin que perdamos nuestra identidad.

Richie Faulkner, un guitarrista supersónico. | Foto: Andrew McGovern

SEMANA: Todos son grandes músicos y hace un momento mencionaba el trabajo de Richie Faulkner y cómo se complementa con ustedes como artistas. Teniendo en cuenta la química y el trabajo que han llevado por años, ¿sería posible integrar a K. K. Downing de nuevo y tener tres virtuosos guitarristas en la banda en el futuro?

I.H.: Cuando K. K. Downing dejó la banda, todos nos sentimos decepcionados. Nos consideramos una familia y no queremos que nadie se vaya. Lamentablemente, no hemos conversado con K. K. desde hace años. En la actualidad, él está enfocado en su proyecto y nosotros nos hemos reinventado con los aportes de Richie. Considero que todas las partes están siendo beneficiadas y reunirnos de nuevo es complejo. Diría “nunca digas nunca”, pero la reunión con K. K. es muy poco probable.

Diría “nunca digas nunca”, pero la reunión con K. K. es muy poco probable.

SEMANA: Volviendo a los inicios de su carrera, en los años setenta, ¿cómo se inspiraron y se definieron como una banda propiamente de heavy metal? ¿Qué lo inspiró?

I.H.: Inicialmente, escuchaba mucho blues. Me encantaban e inspiraban artistas como Fleetwood Mac y John Miles. También mencionaría que quizás mi mayor inspiración musical es la banda Cream; Jack Bruce, bajista de la banda, fue un tremendo músico que me inspiró mucho en la manera como toco mi instrumento. El heavy metal no existía en aquellos días, quizás lo más cercano para aquel entonces era el rock progresivo o el hard rock, que son géneros musicales muy versátiles. Nosotros queríamos hacer canciones que te hicieran vibrar o escapar de los problemas con cierta rebeldía. Cuando los medios usaron el término heavy metal, fuimos una de las bandas que nos apropiamos del término; queríamos no solo impactar con nuestra música, sino también con todo un gran espectáculo. No fue fácil destacarse en el inicio porque predominaba mucho la música comercial de la época; el heavy metal ya estaba, pero era algo nuevo para casi todas las personas. Quizás tuvimos una atención mediática o un poco más notoria a partir de British Steel (1980) después de años de trabajo en los que ya habíamos lanzado álbumes, pero se nos definió propiamente como heavy metal. Elementos como el sonido, la imagen y la dirección que tomamos encajaron perfecto para redefinir concretamente qué es el metal hasta el día de hoy.

Mi mayor inspiración musical es la banda Cream; Jack Bruce, bajista de la banda, fue un tremendo músico que me inspiró mucho en la manera como toco mi instrumento

SEMANA: Ian, gracias por su tiempo, su energía y sus respuestas. Sus fanáticos los esperan con los brazos abiertos, una vez más, en Colombia.

I.H.: Muchas gracias a ustedes. ¡Nos vemos en Monsters of Rock el 30 de abril en Bogotá!

Monsters of Rock II, al Coliseo MedPlus. | Foto: Páramo presenta/Mercury concerts