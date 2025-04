Rock of Ages

¿A qué nos referimos? Se hace tan impensable como maravilloso escuchar en una misma noche “The Final Countdown” y “Carrie”, de Europe (sonarán por primera vez en Colombia); “Send me an Angel”, “Still Loving You” y “Rock You Like a Hurricane”, de Scorpions (que van por su revancha en Bogotá, tras una experiencia sonoramente trunca en el Monsters of Rock fundacional; y, claro, la potencia y sabrosura (aplica, sin dudas) de “You’ve Got Another Thing Comin’”entre tantos himnos de Judas Priest.