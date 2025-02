En esta versión ochentera, que Fripp llamó King Crimson solo después de meses, cuando se hizo evidente que eso era, el líder mantuvo en la batería a Bill Bruford y sumó dos fichas perfectas para el momento. Un bajista fantástico como Tony Levin, que entre muchos proyectos acompañaba a Peter Gabriel (aún lo hace), y un talento en la guitarra y la voz como Adrian Belew, que había brillado en su paso por las agrupaciones de David Bowie y Frank Zappa (nada más). Belew, para muchos, es de los músicos menos vitoreados de los últimos cuarenta años. Razón no les falta. Es un fuera de serie, y en su contrapunteo con Fripp surgieron sonidos imposibles, increíbles. Lo que vino de esa alineación, antes de una nueva disolución (a la manera de Fripp), fueron tres discos maravillosos, Discipline (1981), Beat (1982) y Three of a Perfect Pair (1984).