El Estéreo Picnic 2025 ya tiene su cartel por días, y suma a la emoción de una edición supremamente balanceada

Desglosando la emoción

Quizá no les fue tan bien vendiendo su última gira, pero The Black Keys a Bogotá traerá una concierto memorable. | Foto: cortesía Páramo Presenta / FEP

El domingo 30 de marzo las piernas ya no darán pero la música impulsará. Ese día de cierre se vive la emoción pero también la nostalgia de lo que ha sido y pronto terminará. Y será una enorme celebración, con los ánimos arriba. La entrega de Rüfüs de Sol seguramente alivianará el espíritu de los bailadores, y la descarga de Olivia Rodrigo dará pie al desenfreno más juvenil del pop teñido de rock. Regresará el festival Empire of the Sun, a mostrar nueva música y grandes viejos éxitos, Caribou y su electrónica hermosa elevará las almas, así como voces femeninas increíbles, como la de Mon Laferte, Girl in Red y Nessa Barrett. Cuotas colombianas, Ela Minus y Granuja también sumarán sus beats a este cierre genial.