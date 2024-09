El Cartel del Festival Estéreo Picnic 2025 se revela (en tiempo real): Justice, primer anuncio

Llegó esa hora, esta hora, la hora a una hora de que se revele quién tocará y no en Bogotá el 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2025. En este momento, los creyentes, es decir, quienes pagaron la entrada anticipada llenos de fe en que será genial como suele serlo, pero como puede llegar a no serlo (el gusto musical es un tema ampliamente subjetivo y generacional), se muerden las uñas. Pero no están solos, muchos seguidores de la música en vivo, de la experiencia que este evento ofrece guardan altas expectativas. ¿La razón? Históricamente ha reunido artistas de muchos géneros, generalmente desde una calidad que responde a sus precios, y desde esa perspectiva, le representa memorias significativas a grupos muy distintos de bogotanos, de colombianos y extranjeros.

Los anuncios

Faltando poco para las diez de la mañana, otra banda recién anunciada es la de Akron, Ohio, The Black Keys . Será la primera visita de ellos a Colombia. Y no pasarán ni por Argentina ni por Chile.

The Hives calienta disco y no ve la hora de volver a Colombia: “Uno de los mejores públicos que hemos tenido”

¡Y ya hay anuncios!

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Tool, Incubus, Empire of the Sun, Parcels, The Hives, Galy Galeano, St. Vincent regresa y viene Fontaines D.C.... ¡Esto está increíble! Y más nombres de locos se suman, Michael Kiwanuka, Foster the People...