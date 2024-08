“Vive el rock, vive”: cuatro estrenos y recomendaciones desde la distorsión

El excepcional Jimmy Chamberlin, que se hace sentir en la batería, James Iha en las guitarras y Billy Corgan en las guitarras, composiciones y voz, vendrán a Colombia como The Smashing Pumpkins en noviembre, y acaban de sacar un gran disco. | Foto: cortesía Breakfast Live / Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins - “Edin”

Los años noventas no tienen por qué morir, eso demuestran The Smashing Pumpkins, que a comienzos de este mes publicaron su nuevo álbum Aghori Mhori Mei y marcaron un regreso contundente, rockero y sombrío. Al frente, los miembros originales de la banda (exceptuando la bajista D’arcy Wretzky): el excepcional Jimmy Chamberlin, que se hace sentir en la batería, así como James Iha en las guitarras y Billy Corgan en las guitarras, composiciones y voz. El nuevo disco recuerda a esa banda de principios de los años noventa, con un sonido de guitarras, bajo y batería predominantes, atadas con las voces agudas tan características. Este trabajo de 10 pistas es vital y vibrante desde la primera, que lanza a quien escucha al resto del álbum. La banda completó su grabación entre giras a lo largo de los últimos años. Sobre el trabajo, Corgan comentó: “Al componer este nuevo álbum, me intrigó el trillado axioma de que ‘no puedes volver a casa otra vez”. Y pensó “¿Y si lo intentamos de todos modos?’ No tanto mirando hacia atrás con sentimentalismo, sino más bien como un medio para avanzar; para ver si en el equilibrio del éxito y el fracaso nuestra forma de hacer música circa 1990-1996 todavía inspiraría algo revelador”. Del experimento exitoso de Corgan y sus muchachos, que los ve volver a su sonido más clásico, compartimos esa primera pista, más allá de que no haya video. Vale recordar que la banda, que viene tocando en vivo por todo el planeta, afinando su show, pasará por Colombia en el que será un noviembre memorable.

Fontaines D.C. | Foto: Simon Wheatley

Fontaines D.C. - “Here’s The Thing”

Compartimos el tercer sencillo que ha lanzado la banda irlandesa del que será su cuarto álbum, ROMANCE, que lanzan entero mañana, 23 de agosto. “Here’s The Thing” se escribió días antes de que la banda entrara en el estudio para grabar el álbum. La marcan sonidos de guitarra mecánicos y mutantes y una expresividad electrónica. “Es una melodía ansiosa que se retuerce y gira en lo que quiere, yendo y viniendo entre el dolor y el entumecimiento,” dice su cantante Grian Chatten. Es una canción urgente, que busca la autonomía en los extremos emocionales, que viene acompañada de tremendo video, dirigido por la cineasta londinense Luna Carmoon (Hoard, Shagbands, Nosebleed). La producción encapsula a la perfección los intensos sentimientos y la paranoia de la canción, pues Carmoon nos sumerge en una competencia tradicional de baile irlandés, donde triunfa el caos, que se desvela a través de su inquietante lente y la música de los Fontaines D.C.: Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (bajo) y Tom Coll (batería). La evolución sónica de la banda es clara, pues enseñó los dientes en sus primeros álbumes con su punk antagonista y ha virado hacia sonidos más grunge, electrónica distópica, con percusión hip-hop y texturas oníricas. Para este trabajo, sumaron a James Ford de Simian Mobile Disco, quien ha trabajado con Arctic Monkeys, Blur, dejando atrás cualquier estética retro. Y, enfatiza Chatten “decimos cosas en este álbum que hemos querido decir durante mucho tiempo. Nunca siento que se haya acabado, pero es agradable sentirse más ligero.”

The Linda Lindas | Foto: Jessie Cowan

The Linda Lindas - “Yo Me Estreso”

Explosivas, inspiradoras y talentosas, estas cuatro (muy) jóvenes mujeres lanzaron esta semana un nuevo sencillo acompañado de un colorido video con invitado sorpresa. El tema sale de su anunciado nuevo álbum, No Obligation, que llegará el 11 de octubre (a través de Epitaph). La canción (en español) y el video cuentan con la participación de un ícono de la irreverencia y la buena onda como lo es “Weird Al” Yankovich, que suma su acordeón. “‘Yo Me Estreso’ es una canción sobre estar siempre estresado, siempre ansioso y pensar que la gente está enfadada contigo cuando en realidad no lo está,” explica la mayor, Bela Salazar. “Se inspiró en escuchar muchos corridos tumbados, banda y duranguense y hacer eso con nuestro propio estilo punk”. En este segundo trabajo, The Linda Lindas impulsan aún más su trayectoria irónica, alegre y emocionante, que mezcla el punk de Los Ángeles con el post punk, el garage rock, el power pop, la new wave y el rock en español. El disco fue escrito y grabado por la banda durante las vacaciones de primavera, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos, pues Lucía de la Garza y la bajista Eloise Wong todavía van al colegio (mientras la baterista Mila de la Garza acaba de terminar su bachillerato y Bela Salazar, graduada, las espera pacientemente). Si no estaban en la escuela o de gira, estaban preparando este trabajo que ya comienzan a mostrar al mundo. “No tengo ninguna obligación,” ruge Eloísa en la canción que abre y da título al álbum, “sólo hay que deshacerse de toda expectativa”. Desde su primer momento The Linda Lindas existen para desafiar expectativas, y eso aún no cambia.

Amyl & The Sniffers | Foto: John Angus Stewart

Amyl & The Sniffers - “Chewing Gum”