Más conciertos para Bogotá: The Smashing Pumpkins y Travis Scott anuncian espectáculos en la capital

Los más recientes anuncios de conciertos en la capital siguen ratificándola como un punto obligado para artistas de varios géneros. Esta semana se anunció que volverá al país la banda The Smashing Pumpinks así como una de las figuras más actuales y creativas del rap, Travis Scott.

De Chicago con amor, rabia y dolor

Leyendas del rock alternativo y de la escena noventera, sin quedarse estancados en ella, The Smashing Pumpkins, han anunciado una nueva presentación en Bogotá, luego de más de una década de su última visita. El concierto tendrá lugar el 14 de noviembre de 2024 en el Movistar Arena, y hará parte de su tour mundial “The World is a Vampire”. Este recital marcará el regreso de la banda originaria de Chicago a los escenarios colombianos (luego de conciertos en 2008 en el Coliseo El Campín y en 2012 en el Royal Center).

El retorno de los ‘Pumpkins’ a Bogotá sigue ratificando a la ciudad como epicentro del rock en Colombia. En ese orden de ideas, el Movistar Arena se prepara para recibir a miles de amantes de su música, que sin duda serán testigos de una noche inolvidable. Los fanáticos podrán sumergirse en los icónicos acordes de canciones como: “1979″, “Tonight, Tonight” y “Bullet with Butterfly Wings”. La banda promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y la pasión que solo el rock, su rock, puede ofrecer.

Desde sus inicios en Chicago, 1988, The Smashing Pumpkins se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Con su sonido distintivo y diverso que abarca desde el rock psicodélico y el shoegaze hasta el heavy metal y el rock gótico han dejado una huella imborrable en la escena musical de los años 90. Logrando más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, la banda se convirtió en un referente cultural de la Generación X y contribuyó significativamente a la popularización del rock alternativo en los años 90. Álbumes emblemáticos como Siamese Dream y Mellon Collie and the Infinite Sadness les han valido múltiples premios, incluidos 2 premios Grammy y 7 MTV Video Music Awards, entre otros.