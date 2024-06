Dos fiestones electrónicos, un fin de semana de septiembre: Paul Van Dyk y Amelie Lens quieren ponerlo a bailar en Bogotá

John Grant sobre ‘The Art of the Lie’ y la música: “Encontrar la voz propia es un proceso difícil, toma toda la vida”

‘VENTURE X’ de Paul Van Dyk: de Berlín a Bogotá, un viaje a través del sonido

La primera oferta de este fin de semana electrizante será en el Lourdes Music Hall, en Bogotá, el 20 de septiembre. Esa noche de viernes, e evento VENTURE X DEFINED BY PAUL VAN DYK promete una noche innovadora y emocionante donde el propio maestro se nutrirá de la energía de sus fans, combinando lo mejor del trance , house , progressive y techno . Con un enfoque en el arte de la improvisación, Van Dyk ajustará las melodías en tiempo real, asegurando que cada momento sea único e inolvidable, ratificando que sus actuaciones no son solo conciertos, sino experiencias transformadoras para los aficionados a la música electrónica.

Paul Van Dyk, originario de Alemania, es uno de los DJs más influyentes del mundo y una figura central en la escena de la música electrónica desde los años noventa. Con más de 30 años de trayectoria, ha sido pionero en la difusión del trance a nivel global, y ha sido reconocido con múltiples premios. Con álbumes como Out There and Back y The Politics of Dancing, Van Dyk ha definido y redefinido géneros, siempre a la vanguardia de la innovación musical.